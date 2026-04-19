انتقام با چاقو و سرقت خودرو: کینه خانوادگی که تا پای مرگ کشاند

پروندهای در دادسرای امور جنایی تهران، جزئیات هولناک حملهای برنامهریزیشده را فاش کرد که در آن یک جوان پس از ضرب و جرح شدید و سرقت خودرو، تا مرز مرگ پیش رفت. عامل این جنایت به انگیزه انتقام خانوادگی و ارتباط قربانی با همسر برادرش دست به این عمل زده بود.
ماجرای تلخ کینه خانوادگی و انتقامجویی، بار دیگر سایه شوم خود را بر زندگی یک جوان انداخت و او را تا ورطه مرگ پیش برد. پروندهای که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، به ریاست قاضی رضا علایی، در حال رسیدگی است، پرده از جزئیات تکاندهندهای برداشته که بیانگر عمق فاجعه یک حمله از پیش طراحیشده است. این حادثه خونین که میتوانست با فاجعهای بزرگتر یعنی قتل پایان یابد، با دخالت به موقع پلیس و امدادگران، تنها به جراحات شدید و سرقت خودرو محدود شد، اما عمق کینهای که در دل عامل آن جای گرفته بود، بر هیچکس پوشیده نماند.
چند روز پیش، خبر کشف پیکر نیمهجان مردی جوان در یکی از پارکهای خلوت غرب تهران، نیروهای انتظامی را به تکاپو انداخت. جوان مصدوم که آثار ضرب و جرح شدید، از جمله جراحات عمیق ناشی از چاقو، بر بدنش هویدا بود، توسط رهگذرانی که در حال عبور از آن منطقه بودند، پیدا شد. این شهروندان وظیفهشناس، بلافاصله با پلیس و نیروهای امدادی تماس گرفتند و با حضور به موقع آنان، جوان حادثهدیده به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شد. پس از آنکه اقدامات اولیه پزشکی انجام گرفت و حال جسمانی مصدوم تا حدی مساعد شد و از خطر مرگ قطعی نجات یافت، او در اظهارات اولیه خود به ماموران پلیس، جزئیات حمله وحشیانه و بیرحمانهای را که توسط فردی ناشناس متحمل شده بود، بازگو کرد.
وی در ادامه تحقیقات و پس از طرح شکایت رسمی، پرده از لایههای تاریک این ماجرا برداشت و شرحی از وقایع آن روز تلخ را اینگونه بیان کرد: «من در حال رانندگی با خودرو شخصیام در یکی از خیابانهای شهر بودم که به منطقهای خلوت رسیدم. ناگهان فردی را دیدم که دست خود را بلند کرده بود. در ابتدا فکر کردم شاید سوالی دارد یا به کمک احتیاج دارد. به همین دلیل سرعت خودرو را کم کردم و توقف کردم. اما به محض توقف، او با عجله سوار ماشین شد و بدون هیچ مقدمه و توضیحی، به من حملهور شد. آنقدر مرا مورد ضرب و شتم قرار داد که توان خود را از دست دادم و کمکم بهوشم را از دست دادم. در تمام این مدت، هر بار که سعی میکردم علت درگیری را بفهمم و میپرسیدم «ماجرا چیست؟ چرا مرا میزنی؟ من که تو را نمیشناسم، شاید اشتباه گرفتهای؟»، فقط با پرخاش و ناسزا روبرو میشدم. او همچنان به ضرب و شتم من ادامه میداد و بارها و بارها تکرار میکرد: «تو را میکشم، مرگ حق توست!» حتی مرا از ماشین به بیرون کشید و همچنان با مشت و لگد مورد آزار و اذیت قرار داد. هر تلاشی که برای نجات جان خود انجام میدادم، بیفایده بود. آخرین چیزی که به خاطر دارم، این بود که او سوار ماشینم شد و با آن فرار کرد. وقتی به هوش آمدم، متوجه شدم که در بیمارستان هستم.»
با دریافت اطلاعات مربوط به مشخصات خودروی مسروقه و اعلام شماره پلاک آن به تمام واحدهای گشتی پلیس، عملیات گستردهای برای ردیابی و دستگیری متهم و کشف خودرو آغاز شد. تلاش بیوقفه پلیس سرانجام به ثمر نشست و چند روز بعد، ماموران گشتزنی در حین انجام وظیفه، موفق به مشاهده خودروی مسروقه شدند که فردی در حال رانندگی با آن بود. بلافاصله خودرو متوقف و مشخص شد که راننده همان شخصی است که جوان را تا پای مرگ کشانده و خودروی او را نیز به سرقت برده است. متهم که در چنگال قانون گرفتار شده بود، در بازجوییهای اولیه، انگیزههای هولناک خود را فاش کرد. او در اعترافات خود گفت: «من برادری دارم که همسرش در حال جدایی از اوست. زندگی آنها در ابتدا بسیار خوب بود، اما مدتی پیش اختلافات شدیدی بینشان بروز کرد و روابطشان به تیرگی گرایید تا جایی که زن برادرم تصمیم به جدایی گرفت. من با انجام تحقیقاتی متوجه شدم که این زن، با پسر جوانی که صاحب همین خودرو است، دوست شده و احتمالاً پس از طلاق از برادرم، قصد ازدواج با او را دارد. به همین دلیل، کینهای عمیق در دل گرفتم. تصمیم گرفتم تا انتقام زندگی برادرم را بگیرم که این جوان به زعم من، آن را از بین برده بود. پس از روزها تعقیب و مراقبت، موفق به شناسایی او شدم و منتظر فرصتی مناسب بودم تا او را در محلی خلوت گیر بیندازم. نیت اصلی من، قتل او بود؛ قصد داشتم او را بکشم، زیرا با زنی متاهل رابطه برقرار کرده بود. در آن روزی که او را تحت نظر داشتم، کاری کردم که سرعت خودرویش را کم کند. به بهانه پرسیدن سوال، نزدیک شدم و بلافاصله حمله را آغاز کردم. سپس قصد داشتم خودرو را به مکانی برده و آن را آتش بزنم تا هیچ ردپایی از خودم باقی نماند، اما پیش از آنکه بتوانم نقشه شوم خود را کامل کنم، دستگیر شدم.»
با ادامه تحقیقات کارآگاهان، شاکی پرونده مجدداً مورد پرسش قرار گرفت و صحت ارتباط خود با زن برادر متهم را تایید کرد. او در توضیحات بیشتری گفت: «من با این خانم آشنا شدم و رابطهای دوستانه بینمان شکل گرفت، اما او هرگز به من نگفت که همسر دارد. نحوه آشنایی ما اینگونه بود که مدتی پیش با او آشنا شدم. او گفت که در زمینه بازار و خرید و فروش فعالیت دارد و قرار بود با هم سرمایهگذاری کنیم و شریک تجاری شویم. حتی یک کار مشترک را نیز آغاز کردیم. پس از مدتی، رابطهمان به دوستی کشیده شد. او به من گفته بود که مجرد است و من نیز هرگز شک نکردم که او شوهر دارد. بهتر است از خود او نیز در این زمینه سوال کنید.»
در حال حاضر، متهم با اتهامات سنگینی از قبیل آدمربایی، ضرب و جرح عمدی با چاقو، سرقت خودرو و اقدام به قتل، تحت بازداشت به سر میبرد. تحقیقات قضایی به ریاست قاضی علایی و تیم تحقیقاتی، با جدیت تمام ادامه دارد تا تمامی زوایای پنهان این حادثه تلخ و رابطه عاشقانهای که منجر به این درگیری خونین شده بود، روشن گردد و ابعاد واقعی این پرونده جنایی به طور کامل آشکار شود. پروندهای که در آن، کینه خانوادگی و خیانت، دست در دست هم، زندگی دو جوان را به سمت نابودی سوق دادند و تلخی آن، کام همه کسانی را که از ماجرا باخبر شدند، تلخ کرد.
