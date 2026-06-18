انتقاد تند کریس مورفی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

سناتور کریس مورفی یادداشت تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را بر اساس شرایط ایران دانست.
کریس مورفی ، سناتور ارشد حزب دموکرات از ایالت کانکتیکت، در مصاحبهای با یک رسانه محلی به شدت از یادداشت تفاهم اخیر میان ایران و ایالات متحده انتقاد کرده است.
او اعلام کرد که از مفاد این تفاهمنامه خرسند نیست و آن را یک پیروزی کامل برای ایران توصیف کرد. مورفی گفت: این چیزی است که در این تفاهمنامه وجود دارد: ایران هیچ امتیازی نمیدهد و ایالات متحده به ایران اجازه میدهد آزادانه نفت بفروشد ضمن اینکه ۳۰۰ میلیارد دلار غرامت نیز به آنها پرداخت میشود.
این سناتور که از منتقدان سرسخت سیاست خارجی دونالد ترامپ به شمار میرود، خاطرنشان کرد که توافق مذکور بر مبنای شرایط ایران نوشته شده و این کشور تمام خواستههای خود را محقق کرده است. وی در ادامه افزود: این توافق دو نکته را کاملاً روشن میکند.
اول اینکه این جنگ برای کشور ما صرفاً یک فاجعه تمامعیار و شرمآور بود؛ و دوم اینکه ایرانستیزانی که مدام به ما میگفتند اگر فقط ایران را بمباران کنیم، توافق خوبی از آنها خواهیم گرفت، همیشه در اشتباه بودهاند و حالا ثابت شده که حق با آنها نبوده است. این سخنان در حالی مطرح میشود که نخستوزیر پاکستان به عنوان میانجی، این یادداشت تفاهم را در اسلامآباد امضا کرده است.
این توافق در حالی منتشر شده که تنشهای منطقهای و بینالمللی پیرامون برنامه هستهای ایران و تحریمهای آمریکا همچنان ادامه دارد. کارشناسان سیاسی معتقدند که این یادداشت تفاهم میتواند سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران و آمریکا باشد، اما انتقادهای شدید از سوی چهرههایی مانند کریس مورفی نشان میدهد که مسیر پیش رو هموار نیست.
مورفی که سابقه مخالفت با سیاستهای خاورمیانهای ترامپ را دارد، همواره بر لزوم دیپلماسی تأکید کرده اما این بار محتوای توافق را نامتوازن و مضر برای منافع آمریکا میداند. وی تصریح کرد که ایالات متحده بدون دریافت هیچ امتیاز مشخصی، به ایران اجازه فروش آزادانه نفت داده و غرامت پرداخت میکند که این امر میتواند به تقویت اقتصاد ایران و ادامه برنامههای منطقهای آن کمک کند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران این توافق را نتیجه سیاست شکستخورده فشار حداکثری آمریکا میدانند و معتقدند که واشینگتن با این اقدام عملاً به ناکارآمدی تحریمها اعتراف کرده است. در این میان، دولت بایدن با چالشهای داخلی و بینالمللی برای دفاع از این توافق مواجه است. مجلس سنای آمریکا نیز احتمالاً بحثهای داغی را درباره این یادداشت تفاهم برگزار خواهد کرد.
گفته میشود که این توافق شامل جزئیات فنی مربوط به بازگشت به برجام و رفع تحریمها است اما طرفین بر محرمانه ماندن بخشهایی از آن توافق کردهاند. با توجه به حساسیت موضوع، فعالان سیاسی و رسانههای مختلف در تهران و واشینگتن به تحلیل ابعاد این توافق پرداختهاند. برخی از مخالفان داخلی ایران نیز این تفاهم را نشانه ضعف آمریکا و پیروزی دیپلماسی ایران دانستهاند. در مقابل، محافظهکاران آمریکایی آن را خیانت به منافع اسرائیل و متحدان عرب میدانند.
در این فضای ملتهب، سخنان کریس مورفی به عنوان یک دموکرات شناخته شده، اهمیت ویژهای دارد زیرا نشان میدهد حتی در میان حزب حاکم نیز نارضایتی از این توافق وجود دارد. آینده این یادداشت تفاهم و تأثیر آن بر انتخابات پیش روی کنگره و روابط بینالملل همچنان نامشخص است اما آنچه مسلم است این است که این توافق نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی خاورمیانه محسوب میشود
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