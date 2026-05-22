انتقادات به آنتونیو آدان در استقلال و احتمال جدایی او

Antony Adan Ali Tajernia
📆5/22/2026 3:55 PM
📰EtemadOnline
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، درباره شرایط مالی دشوار باشگاه‌ها پس از جنگ و کاهش درآمدهای فوتبال ایران، درباره آینده گلر اسپانیایی آبی‌ها گفته تمدید قرارداد او «بسیار دشوار» خواهد بود. همین جمله، در کنار خبرهای تازه نقل‌وانتقالاتی، عملاً جدایی آدان از استقلال را به سناریویی بسیار محتمل تبدیل کرده است.

سرپرست مدیرعاملی استقلال به صراحت از احتمال جدایی آنتونیو آدان گفت و شواهد نشان می‌دهد دوران کوتاه حضور گلر سابق رئال مادرید در ایران به سر آمده است.

اظهارات اخیر علی تاجرنیا در گفت‌وگو با روزنامه اسپانیایی «ال‌موندو» را باید جدی‌ترین نشانه درباره پایان کار آنتونیو آدان در استقلال دانست. رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال در این گفت‌وگو، با اشاره به شرایط مالی دشوار باشگاه‌ها پس از جنگ و کاهش درآمدهای فوتبال ایران، درباره آینده گلر اسپانیایی آبی‌ها گفته تمدید قرارداد او «بسیار دشوار» خواهد بود. همین جمله، در کنار خبرهای تازه نقل‌وانتقالاتی، عملاً جدایی آدان از استقلال را به سناریویی بسیار محتمل تبدیل کرده است

