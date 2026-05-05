مظنون حمله با خودرو در لایپزیگ به دلیل کاهش مسئولیت‌پذیری به مرکز روان‌پزشکی منتقل شد. این حادثه دو کشته و شش زخمی برجای گذاشت.

مقام‌های قضایی آلمان اعلام کرده‌اند که فرد مظنون به انجام حمله با خودرو در شهر لایپزیگ ، به طور موقت به یک مرکز روان‌پزشکی منتقل شده است.

این تصمیم بر اساس ارزیابی‌های دادستانی و با توجه به شواهدی مبنی بر کاهش قابل توجه مسئولیت‌پذیری متهم در زمان وقوع حادثه اتخاذ شده است. این حادثه دلخراش روز دوشنبه در قلب شهر لایپزیگ رخ داد، زمانی که یک خودرو به داخل جمعیت انبوهی از عابران پیاده رانده شد و متاسفانه منجر به کشته شدن حداقل دو نفر گردید.

علاوه بر جان باختگان، شش نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند که سن آن‌ها بین ۲۱ تا ۸۷ سال متغیر است. وضعیت جسمانی دو نفر از مجروحان همچنان وخیم گزارش شده و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. در پی این رویداد غم‌انگیز، بیش از ۸۰ نفر از شاهدان و افراد متاثر از حادثه، در محل تحت حمایت‌های روانی و مشاوره قرار گرفتند تا با تبعات روحی و عاطفی این اتفاق مقابله کنند.

فرد مظنون، که یک مرد ۳۳ ساله است، بلافاصله پس از وقوع حادثه توسط نیروهای پلیس در محل بازداشت شد. تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد که این فرد پیش‌تر نیز به دلیل رفتارهای تهدیدآمیز و توهین‌آمیز در محیط اجتماعی خود مورد توجه بوده است، اما در آن زمان پرونده قضایی فعال و در جریان علیه او تشکیل نشده بود.

پس از اتمام عملیات جستجو و بررسی صحنه حادثه توسط پلیس، خیابان محل وقوع حادثه در مرکز شهر لایپزیگ مجدداً برای رفت و آمد بازگشایی شد، اما سایه غم و اندوه همچنان بر فضای شهر سنگینی می‌کند. در ساعات پس از این حادثه، مراسم‌های یادبود و گرامیداشت قربانیان در نقاط مختلف شهر برگزار شد. شهروندان لایپزیگ با حضور در کلیساها، مراکز عمومی و میادین شهر، یاد و خاطره قربانیان را گرامی داشتند و به یکدیگر تسلیت گفتند.

مراسمی ویژه نیز در کلیسای نیکولای، یکی از نمادهای تاریخی و مهم شهر لایپزیگ، با حضور مقامات ارشد ایالتی و شهری برگزار شد. در این مراسم، نخست‌وزیر ایالت زاکسن، شهردار لایپزیگ و وزیر کشور سخنرانی کردند و بر اهمیت همبستگی اجتماعی در چنین لحظات سختی تاکید نمودند. شهردار لایپزیگ در سخنان خود بر لزوم زنده نگه داشتن یاد قربانیان و تقویت روحیه همدلی و همدردی در جامعه تاکید کرد.

