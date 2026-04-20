سوزی اسنایدر، از مسئولان کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای، با محکوم کردن حملات اخیر به ایران، رویکرد آمریکا در برابر برنامه هسته‌ای تهران و سکوت در برابر زرادخانه اسرائیل را نمونه‌ای از استانداردهای دوگانه دانست و بر لزوم حل بحران‌ها از مسیر دیپلماسی تأکید کرد.

سوزی اسنایدر، مقام ارشد در کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای (ICAN)، در اظهاراتی تند و صریح، رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران را مصداق بارز استانداردهای دوگانه مطلق دانست. اسنایدر معتقد است که واشنگتن در حالی که با تهران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال گفتگو و چانه‌زنی است، به طور همزمان اقدامات تهاجمی علیه زیرساخت‌های این کشور را سازماندهی می‌کند.

نکته کلیدی از نظر وی این است که این رویکرد، در حالی اتخاذ شده که قدرت‌های غربی نسبت به زرادخانه هسته‌ای اعلام‌نشده اسرائیل سکوت پیشه کرده‌اند. به گفته وی، این تبعیض آشکار در سیاست خارجی آمریکا و متحدانش، نه تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه ساختارهای امنیتی منطقه را به شدت متزلزل می‌سازد. اسنایدر تأکید دارد که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی از سوی برنامه هسته‌ای ایران وجود نداشته و اقدامات نظامی علیه آن، نقض صریح قوانین بین‌المللی است که پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی آن تا سال‌ها مجهول باقی خواهد ماند. این فعال صلح بین‌المللی همچنین به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر واکنش نشان داد و آن را به شدت مذموم خواند. اسنایدر بر این باور است که تهدید یک تمدن چند هزار ساله توسط کشوری که خود دارای تسلیحات هسته‌ای است، نقض آشکار پیمان‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. وی تصریح کرد که تهدید به نابودی، رفتاری غیراخلاقی و غیرقانونی است و جامعه جهانی باید با فشار دیپلماتیک، مانع از تداوم این لفاظی‌های خطرناک شود. به عقیده وی، تنها مسیر منطقی برای پایان دادن به این مناقشات، دیپلماسی است؛ مسیری که متأسفانه با حملات نظامی و اقدامات تهاجمی واشنگتن مسدود شده است. در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکا مدعی حفاظت از امنیت جهانی هستند، عملکرد آن‌ها در قبال مسئله هسته‌ای اسرائیل و ایران، شکاف عمیقی در قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است که می‌تواند به رقابت تسلیحاتی خطرناک‌تری در خاورمیانه منجر شود. در بخش دیگری از این تحلیل، اسنایدر به ماهیت خودویرانگر تسلیحات هسته‌ای اشاره کرد و افزود که برخلاف تصور رایج، داشتن سلاح هسته‌ای امنیت ملی یک کشور را افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را به اهداف اصلی در درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل می‌کند. او با انتقاد از سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل، خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر مقامات ارشد تل‌آویو به طور ضمنی از احتمال استفاده از این سلاح‌ها سخن گفته‌اند که این خود تهدیدی برای تمامی مردم منطقه، از جمله شهروندان اسرائیل است. اسنایدر معتقد است کشورهایی که تسلیحات هسته‌ای را به عنوان تضمین امنیتی انتخاب می‌کنند، در واقع امنیت خود را کاهش می‌دهند و بی‌ثباتی بیشتری را به بار می‌آورند. در نهایت، وی از جامعه بین‌المللی خواست تا به جای تقویت سیستم‌های ناامن‌ساز و نظامی‌گری، بر مذاکرات پایدار تمرکز کنند؛ چرا که هیچ راه حل نظامی برای بن‌بست‌های هسته‌ای وجود ندارد و استفاده از قدرت نظامی تنها به گسترش بی‌اعتمادی و وخامت اوضاع منجر خواهد شد





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

«در هر دقیقه بیش از ۱۳۸هزار دلار برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود»«در هر دقیقه بیش از ۱۳۸ هزار دلار برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود» برآوردهای کمپین بین‌المللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای (ICAN) نشان می‌دهد هزینه‌ای که ۹ کشور جهان در سال گذشته میلادی به سلاح‌های هسته‌ای اختصاص دادند، معادل ۷۲.۹ میلیارد دلار بوده است.

Read more »

آیکن: آمریکا در حال نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود در ۵ کشور اروپایی استرئیس کمپین بین‌المللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای (ICAN) گفت: «ایالات متحده در حال نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود مستقر در پنج کشور اروپایی با جایگزینی کلاهک‌های هسته‌ای قدیمی با کلاهک‌های هسته‌ای نسل بعدی است.»

Read more »