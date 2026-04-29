انتقاد تند اسرائیل از رویکرد بریتانیا در مقابله با یهودستیزی؛ استارمر: حمله به یهودیان، حمله به بریتانیا است

دولت اسرائیل با انتقاد از ضعف دولت بریتانیا در مقابله با افزایش اقدامات یهودستیزانه، خواستار محافظت از یهودیان و محاکمه عاملان این اقدامات شده است. نخستوزیر بریتانیا نیز حملات اخیر را محکوم کرده و تاکید کرده است که حمله به جامعه یهودیان، حمله به بریتانیا است.
افزایش چشمگیر اقدامات یهودستیزانه در بریتانیا و واکنشهای بینالمللی به این موضوع، در روزهای اخیر به یکی از مهمترین مسائل مورد توجه رسانهها و دولتها تبدیل شده است.
دولت اسرائیل با صدور بیانیهای تند، نگرانی عمیق خود را نسبت به این روند ابراز داشته و به طور مستقیم دولت بریتانیا را به دلیل آنچه «ضعف» در مقابله با یهودستیزی مینامد، مورد انتقاد قرار داده است. این انتقاد در حالی مطرح میشود که حوادث متعددی از جمله حملات فیزیکی به افراد یهودی و تهدیدات علیه اماکن مذهبی و فرهنگی مرتبط با این جامعه، در لندن و سایر شهرهای بریتانیا گزارش شده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل با بازنشر پیام دفتر نخستوزیری این کشور در شبکههای اجتماعی، بر این نکته تاکید کرده است که این ضعف در مقابله با یهودستیزی، باعث تشدید و گسترش حملات شده است. در این پیام آمده است که دولت بریتانیا باید اقدامات جدیتری برای محافظت از شهروندان یهودی خود و همچنین برای محاکمه و مجازات عاملان این اقدامات انجام دهد.
این درخواست، نشاندهنده نگرانی عمیق اسرائیل از وضعیت امنیتی یهودیان در بریتانیا و همچنین از عدم قاطعیت دولت بریتانیا در برخورد با این پدیده شوم است. در همین راستا، پلیس بریتانیا نیز در حال انجام تحقیقات گستردهای برای شناسایی و دستگیری عاملان این حملات است. اخیراً، یک مرد مسلح به چاقو به دو مرد یهودی در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن حمله کرده و هر دو قربانی به بیمارستان منتقل شدهاند.
همچنین، پلیس یک مرد ۳۷ ساله را به ظن آمادهسازی اقدامات تروریستی علیه اماکن مرتبط با یهودیان در شمال غرب لندن بازداشت کرده است. این دستگیریها نشاندهنده جدیت پلیس بریتانیا در مقابله با تهدیدات علیه جامعه یهودی است، اما بسیاری معتقدند که این اقدامات کافی نیست و دولت باید سیاستهای جامعتری را برای مبارزه با یهودستیزی در پیش بگیرد. نگرانیها در مورد افزایش یهودستیزی در بریتانیا، تنها به حملات فیزیکی محدود نمیشود.
گزارشهای متعددی از افزایش تبعیض و نفرتپراکنی علیه یهودیان در فضای مجازی و در رسانهها نیز منتشر شده است. این موضوع باعث شده است که بسیاری از یهودیان بریتانیایی احساس ناامنی و ترس کنند و از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند. نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، نیز با محکوم کردن این حملات، تاکید کرده است که حمله به جامعه یهودیان، حمله به کل بریتانیا است.
این اظهارات، نشاندهنده تعهد دولت بریتانیا به حمایت از جامعه یهودی و مقابله با یهودستیزی است. با این حال، منتقدان معتقدند که این تعهد باید با اقدامات عملی بیشتری همراه باشد. آنها خواستار افزایش بودجه برای برنامههای مبارزه با یهودستیزی، تقویت قوانین مربوط به جرایم نفرتپراکنی و همچنین آموزش و آگاهیرسانی به مردم در مورد خطرات یهودستیزی هستند.
علاوه بر این، برخی از کارشناسان معتقدند که دولت بریتانیا باید با کشورهای دیگر برای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه مبارزه با یهودستیزی همکاری کند. افزایش یهودستیزی در بریتانیا، نه تنها یک مسئله داخلی برای این کشور است، بلکه یک تهدید برای امنیت و ثبات کل جامعه بینالمللی نیز محسوب میشود. این پدیده شوم، یادآور دوران تاریک گذشته و هولوکاست است و باید با قاطعیت و جدیت با آن مقابله کرد.
بیتوجهی به این مسئله میتواند منجر به تشدید تنشها و درگیریها در جامعه شود و همچنین باعث تضعیف ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری شود. بنابراین، ضروری است که دولت بریتانیا و سایر دولتهای جهان، اقدامات جدیتری را برای مبارزه با یهودستیزی و حمایت از جامعه یهودی انجام دهند
