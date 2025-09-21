کنگره فوقالعاده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه برگزار شد و با انتخاب مجدد اوزل به عنوان رهبر، تنشهای سیاسی در این حزب و فضای کلی ترکیه افزایش یافت. این تحولات در پی اتهامات قضایی علیه اعضای حزب و اظهارات مقامات دولتی، نگرانیهایی را در مورد آینده دموکراسی در این کشور ایجاد کرده است.
کنگره فوقالعاده حزب جمهوریخواه خلق روز یکشنبه، ۳۰ شهریور، برگزار شد و بر اساس اعلام حزب، از مجموع ۹۱۷ رای ماخوذه در این کنگره، ۸۳۵ رای معتبر شناخته شد که همگی به رهبری اوزل اختصاص داشت. این انتخاب مجدد اوزل به عنوان رهبر حزب جمهوریخواه خلق ، امیدواریهایی را در میان مقامات این حزب برانگیخت، مبنی بر اینکه خطر برکناری او بر اساس حکم احتمالی دادگاهی در آنکارا که به پروندهای مربوط به کنگره ۲۰۲۳ مرتبط است، از بین خواهد رفت.
این تحولات در روزهای اخیر فضای سیاسی ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سایهای سنگین بر آن افکنده است. در ۲۳ شهریور، دهها هزار نفر در آنکارا در اعتراض به پیگرد قضایی حزب جمهوریخواه خلق دست به تجمع زدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که منتقدان دولت رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بر این باورند که این پرونده نشانهای از حرکت این کشور به سمت «خودکامگی» است. این حکم احتمالی دادگاه، که بازارهای مالی نیز با دقت آن را دنبال میکنند، در ابتدا قرار بود در ۲۴ شهریور صادر شود، اما به دوم آبان موکول شد. این تعویق زمانی نگرانیها را افزایش داد و بر حساسیت اوضاع افزود.\در همین حال، ۱۲ عضو ارشد حزب جمهوریخواه خلق، از جمله اکرم اماماوغلو، شهردار پرنفوذ استانبول و بزرگترین رقیب سیاسی اردوغان، با اتهامات متعددی مواجه هستند. این اتهامات شامل پیشنهاد رشوه، وعده اشتغال به نمایندگان و همچنین نقض قوانین احزاب سیاسی ترکیه است. این افراد، که تمامی این اتهامات را رد کردهاند، با حمایت گستردهای از سوی هواداران و اعضای حزب روبرو هستند. در همین رابطه، دادگاه درخواست دادستانها برای تعلیق اوزل و هیئترئیسه حزب را رد کرده است. این تصمیم، امیدواریها را در میان اعضای حزب افزایش داده و نشاندهنده ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی تلقی شد. اوزل، پس از بازداشت اکرم اماماوغلو در ماه مارس، به چهرهای برجستهتر در صحنه سیاسی ترکیه تبدیل شده و اکنون به عنوان مهمترین رقیب بعدی اردوغان مطرح است. این در حالی است که اردوغان، که حزب عدالت و توسعه به رهبری او بیش از دو دهه بر سیاست ترکیه سلطه داشته است، بارها حزب جمهوریخواه خلق را مورد انتقاد قرار داده و انتخابات سال گذشته را «آلوده» و «فرآیندی متقلبانه» توصیف کرده است. این اظهارات نشاندهنده عمق اختلافات سیاسی و رقابت شدید بین دو حزب اصلی ترکیه است.\حزب جمهوریخواه خلق، به عنوان بزرگترین نیروی اپوزیسیون در پارلمان ترکیه، نقش مهمی در سیاست این کشور ایفا میکند و دارای پایگاههای قدرتمندی در سراسر کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ است. این حزب کنترل شهرهای بزرگی چون استانبول و آنکارا را در دست دارد که از نظر اقتصادی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردارند. تسلط این حزب بر این شهرها، قدرت چانهزنی آن را در برابر دولت افزایش میدهد و به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر اقدامات دولت عمل میکند. انتخابات اخیر و حواشی پیرامون آن، به خوبی نشان داد که فضای سیاسی ترکیه چقدر متشنج است و چگونه رقابتهای سیاسی میتواند به درگیریهای قضایی و اتهامات گسترده منجر شود. این وضعیت، نگرانیهایی را در مورد آینده دموکراسی و آزادیهای سیاسی در ترکیه برانگیخته است. تحولات اخیر، نشاندهنده اهمیت بالای حفظ استقلال قوه قضاییه و رعایت حقوق شهروندان است. ناظران بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری، این تحولات را با دقت زیر نظر دارند و خواستار رعایت حقوق بشر و اصول دموکراتیک در ترکیه هستند
حزب جمهوریخواه خلق اوزل ترکیه اردوغان اماماوغلو