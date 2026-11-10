واکنش بریتانیا، آلمان و فرانسه به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت دموکرات‌ها در کنگره لزوماً سیاست خارجی دونالد ترامپ را فوراً تغییر نمی‌دهد.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که در سوم نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد، فراتر از تغییر موازنه سیاسی در کنگره، این پرسش را برای متحدان اروپایی واشینگتن مطرح کرد که آیا ترکیب تازه مجلس نمایندگان و سنا می‌تواند مسیر سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ را تغییر دهد. پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس، برای بخشی از دولت‌ها و جریان‌های سیاسی اروپا نشانه‌ای از محدودتر شدن میدان عمل ترامپ بود.

با این حال، این تحول لزوماً به معنای تغییر فوری در سیاست خارجی آمریکا نیست. واکنش مقام‌های بریتانیا، آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که این سه کشور با وجود نگرانی‌های مشترک درباره آینده روابط با واشینگتن، از زاویه‌های متفاوتی به این تحول نگاه می‌کنند. این تفاوت بازتاب اولویت‌ها و محاسبات ملی آن‌ها در قبال آمریکا و آینده روابط فراآتلانتیکی است.

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تفکیک تغییر کنگره از تغییر سیاست خارجی آمریکا

نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان‌دهنده تغییر ترکیب کنگره است، اما تغییر ملموس در جهت‌گیری سیاست خارجی دولت آمریکا به‌طور خودکار از آن نتیجه نمی‌شود. اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند نظارت کنگره بر دولت را تقویت کند و پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری ترامپ را دشوارتر سازد.

این اکثریت همچنین می‌تواند بر تصویب بودجه و کمک‌های خارجی اثر بگذارد. با وجود این، دونالد ترامپ همچنان اختیارات قابل توجهی در حوزه دیپلماسی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی سیاست خارجی دارد. از این رو، نتیجه انتخابات را نباید به‌منزله تغییر یکباره سیاست آمریکا در قبال اروپا، جنگ اوکراین یا بحران‌های بین‌المللی تلقی کرد.

کنگره جدید می‌تواند میدان عمل دولت ترامپ را محدودتر کند، اما لزوماً نمی‌تواند مسیر سیاست خارجی این کشور را به شکلی ملموس تغییر دهد. همین محدودیت، بررسی واکنش کشورهای اروپایی و انتظارات متفاوت آن‌ها از تحولات واشینگتن را ضروری‌تر می‌کند.

واکنش بریتانیا، آلمان و فرانسه به نتیجه انتخابات

واکنش هر سه کشور نشان می‌دهد که اروپا نتیجه انتخابات آمریکا را یکسان ارزیابی نمی‌کند. نخست‌وزیر بریتانیا، اندی برنهام، بیش از آنکه بر تغییر موازنه سیاسی در واشینگتن تمرکز کند، بر پیامدهای عملی تحولات آمریکا تأکید داشت. او نتیجه انتخابات را فرصتی برای همکاری دو کشور در کاهش هزینه‌های زندگی و پایان دادن به جنگ ایران دانست.

برنهام همچنین بر ضرورت کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد. این موضع بازتاب ملاحظات عمل‌گرایانه لندن است، زیرا بریتانیا از یک سو پیوندهای دیرینه امنیتی و سیاسی با آمریکا دارد و از سوی دیگر از پیامدهای تصمیم‌های واشینگتن در حوزه انرژی، تجارت و بحران‌های بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین واکنش لندن بیش از آنکه نشانه انتظار برای تغییر بنیادین در سیاست آمریکا باشد، بیانگر تمایل به مدیریت پیامدهای عملی آن و حفظ رابطه ویژه با واشینگتن است.

در آلمان، واکنش‌ها ترکیبی از امید به گشایش در همکاری با کنگره جدید و تأکید بر ضرورت تداوم رابطه با دولت آمریکا بود. وزیر خارجه آلمان، یوهان واده‌فول، ابراز امیدواری کرد که تغییر ترکیب کنگره زمینه گفت‌وگو و همکاری بیشتر، به‌ویژه در زمینه حمایت از اوکراین را فراهم کند و فرصتی برای طرح ابتکارهای تازه باشد.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، انتظار داشت اثر اصلی این تغییر در حوزه بودجه و برنامه‌ریزی دفاعی آمریکا ظاهر شود، نه در تغییر بنیادین سیاست خارجی این کشور. این مواضع نشان می‌دهد که برلین ضمن آگاهی از محدودیت‌های تأثیرگذاری کنگره بر سیاست خارجی دولت آمریکا، در پی بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی آن برای حفظ حمایت واشینگتن از اوکراین و پیشبرد اولویت‌های امنیتی خود است.

در فرانسه، مسئله استقلال اروپا برجستگی بیشتری داشت. وزیر خارجه فرانسه، ژان‌نوئل بارو، در مجلس ملی نتیجه انتخابات آمریکا را نشانه زنده بودن دموکراسی در این کشور دانست، اما تأکید کرد که اروپا نباید آینده خود را به انتخاب‌های سیاست داخلی آن سوی اقیانوس اطلس وابسته کند.

بارو با اشاره به انتقال تدریجی اولویت‌های آمریکا از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، خواستار ساختن اروپایی قدرتمندتر و توانمندتر در برابر فشارهای فناورانه، تجاری و نظامی شد. در مجموع، پاریس انتخابات کنگره را عاملی برای برجسته‌تر شدن ضرورت تقویت توان مستقل اروپا می‌داند.

جایگاه آمریکا در امنیت و اقتصاد اروپا

تفاوت نگاه سه کشور به معنای اختلاف بنیادین آن‌ها درباره اهمیت رابطه با آمریکا نیست. بریتانیا، آلمان و فرانسه همچنان واشینگتن را شریکی مهم در حوزه امنیت، اقتصاد و مدیریت بحران‌های بین‌المللی می‌دانند، اما اولویت‌های یکسانی ندارند.

بریتانیا بر مدیریت پیامدهای عملی سیاست‌های آمریکا و حفظ رابطه ویژه با این کشور تأکید می‌کند. آلمان در پی حفظ همکاری با دولت آمریکا و بهره‌گیری از ظرفیت کنگره برای پیشبرد اولویت‌هایی مانند حمایت از اوکراین است. فرانسه نیز تقویت ظرفیت مستقل اروپا و کاهش وابستگی راهبردی به تحولات سیاسی واشینگتن را در اولویت قرار داده است. این تفاوت‌ها از جایگاه هر کشور در روابط فراآتلانتیکی و ارزیابی آن‌ها از منافع ملی‌شان ناشی می‌شود.

با این حال، تفاوت در اولویت‌ها و محاسبات ملی لزوماً مانع شکل‌گیری رویکردی مشترک در اروپا نیست. تحولات سیاسی آمریکا و ابهام درباره جهت‌گیری سیاست‌های دولت ترامپ می‌تواند ضرورت هماهنگی بیشتر میان کشورهای اروپایی و تقویت ظرفیت‌های مستقل آن‌ها را برجسته‌تر کند. در این میان، چالش اصلی اروپا ایجاد توازن میان حفظ همکاری با واشینگتن و کاهش وابستگی به تصمیم‌های سیاسی آمریکاست.

در نهایت، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را نمی‌توان به تنهایی نقطه عطفی در روابط اروپا و آمریکا دانست. تغییر ترکیب کنگره ممکن است فرصت‌هایی تازه برای متحدان اروپایی ایجاد کند و میدان عمل دولت ترامپ را در برخی حوزه‌ها محدودتر سازد، اما لزوماً به تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا منجر نخواهد شد.