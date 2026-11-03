دیوان بین‌المللی دادگستری با انتخاب پنج قاضی جدید از کشورهای مختلف، ترکیب قضایی خود را برای دوره نه ساله تکمیل کرد.

سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه سوم نوامبر دو هزار و بیست و ششم (۱۲ آبان دو هزار و چهار) با برگزاری انتخاباتی همزمان در شورای امنیت و مجمع عمومی، پنج مقام قضایی جدید را برای عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب کرد. این رویداد حقوقی مهم با حضور نامزدهایی از بریتانیا، فرانسه، اردن، سنگاپور و کنیا برگزار شد تا جایگاه‌های خالی در یکی از ارکان اصلی قضایی سازمان جهانی پر شود.

نامزدهای منتخب و فرآیند رای‌گیری

در پی چندین دور رای‌گیری که با هدف کسب اکثریت مطلق آرا انجام شد، داپو آکاند از انگلیس، فرانسوا آلابرون از فرانسه، محمود ضیف‌الله حمود از اردن، رینا لی از سنگاپور و فیبی اوکووا از کنیا به عنوان پنج قاضی جدید دیوان بین‌المللی دادگستری برگزیده شدند. این انتخاب‌ها پس از آن صورت گرفت که هر نامزد باید نمرات لازم را در هر دو نهاد تصمیم‌گیرنده سازمان ملل کسب می‌کرد تا صلاحیت نهایی برای تصدی کرسی‌های قضایی را پیدا کند.

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طبق اساسنامه دیوان، یک نامزد برای انتخاب شدن نیازمند کسب حداقل هشت رأی مثبت در شورای امنیت و نود و هفت رأی مثبت در مجمع عمومی است. اگر بیش از پنج نامزد در هر یک از این دو نهاد به حد نصاب لازم دست می‌یافتند، فرآیند رای‌گیری ادامه می‌یافت تا زمانی که دقیقاً پنج نامزد واجد شرایط شناسایی شوند. رئیس هر نهاد پس از اتمام فرآیند، نتیجه را به رئیس نهاد دیگر اطلاع می‌دهد و اسامی نهایی پس از هماهنگی کامل اعلام می‌شود.

تکامل ترکیب جغرافیایی و تجربه قضایی

دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه هلند از پانزده قاضی تشکیل شده است که برای دوره‌های نه ساله توسط نهادهای مذکور منصوب می‌شوند. در این انتخابات اخیر، تنوع جغرافیایی و تجربه قضایی مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که محمود ضیف‌الله حمود و فیبی اوکووا پیش از این نیز به عنوان قضای این دیوان فعالیت داشته‌اند و اکنون برای تداوم حضور خود رقابت کردند. همچنین انتخاب رینا لی از سنگاپور نشان‌دهنده گسترش نمایندگان مناطق جغرافیایی مختلف در ساختار دیوان است.

اگرچه اساسنامه دیوان سهمیه‌بندی رسمی و الزام‌آوری برای توزیع جغرافیایی کرسی‌ها تعیین نکرده است، اما ماده نه این اساسنامه تأکید دارد که هنگام انتخاب قضات، نمایندگی تمدن‌های اصلی و نظام‌های حقوقی مهم جهان در ترکیب کلی دیوان مورد توجه قرار گیرد. در عمل، ترکیب دیوان عموماً شامل یک قاضی از هر یک از پنج عضو دائم شورای امنیت بوده است، هرچند استثناهایی نظیر عدم حضور قاضی چینی از سال یک هزار و نهصد و شصت و هفت تا هشتاد و پنج، یا نبود قاضی انگلیسی و روسی در بازه‌های زمانی مشخص دیده شده است.

افزایش پرونده‌ها و نقش آینده دیوان

این انتخابات در شرایطی برگزار شد که حجم پرونده‌های ارجاعی به دیوان طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و نقش این نهاد در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی منتشر شده از سوی موسسه چتم‌هاوس، حدود بیست درصد از مجموع پرونده‌های مطرح شده در دیوان از زمان تاسیس آن در سال یک هزار و نهصد و چهل و پنج، تنها در دهه گذشته به این نهاد ارجاع شده‌اند.

پرونده‌های مرتبط با غزه، میانمار و اوکراین از جمله موضوعاتی هستند که اهمیت نقش دیوان در بررسی ابعاد حقوقی منازعات بین‌المللی را برجسته کرده‌اند. همچنین افزایش ارجاعات حقوقی به این نهاد، از موضوعات مطرح شده در نشست اخیر شورای امنیت با رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در بیست و هشتم اکتبر دو هزار و بیست و ششم بوده است. انتخاب قضات جدید در چنین شرایطی، علاوه بر تکمیل ترکیب قضایی دیوان، با توجه به افزایش انتظارات بین‌المللی از این نهاد در زمینه رسیدگی به اختلافات میان کشورها و تبیین قواعد حقوق بین‌الملل، از اهمیت بالایی برخوردار است.