پاکستان جزئیات یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا را منتشر کرده که شامل لغو تحریمهای آمریکا، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدود شده ایران و آتشبس در تمام جبههها میشود. همچنین بر مدیریت ایران تنگه هرمز و حفظ تأسیسات هستهای تاکید شده است.
پس از آنکه نخست وزیر پاکستان از تفاهمنامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ در تمام جبههها خبر داد اسلامآباد جزئیات یادداشت تفاهم را منتشر کرد.
براساس این گزارش، در این یادداشت تفاهم پاکستان مدعی است بر لغو تحریمهای ایران تاکید شده است. همچنین طبق گفته پاکستان، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدود شده ایران از ۲۸ میلیارد دلار، بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار آزاد خواهد شد. گزارشهای دیگر نیز حاکی از آتشبس کامل در تمام مناطق و خروج اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان و حفظ تأسیسات هستهای ایران و ذخایر اورانیوم غنیسازی شده در خاک ایران است.
همچنین طبق جزئیات این تفاهمنامه، ایران تنگه هرمز را مدیریت خواهد کرد و عوارض مالی در تاریخ بعدی دریافت خواهد شد. تحلیلگران و مقامات ایرانی همچنین بر ضرورت حفظ صلح و ثبات منطقهای و کاهش تنشها تأکید کرده و میگویند این توافق میتواند آرامش روانی بیشتری برای مردم به ارمغان بیاورد. در این میان، برخورداری از ثبات اقتصادی و کاهش تحریمها یکی از انتظارات اصلی است.
طبق سند منتشر شده، انواع تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران لغو خواهد شد و این موضوع میتواند تأثیر چشمگیری بر اقتصاد ایران و تجارت جهانی داشته باشد. آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران بخش مهمی از این توافق محسوب میشود که احتمالاً به توافق بین دو کشور در فیصلهگیری نهایی درباره موضوعات هستهای و منطقهای منجر میشود.
همچنین بهriage گزارشها، مذاکرات آینده در بند ۶۰ روزه ادامه خواهد داشت و جزئیات بیشتری در مورد نحوه اجرای این تفاهمنامه در روزهای آینده اعلام میگردد. در نهایت، این توافق به عنوان گامی مهم در جهت کاهش تنشها و افزایش همکاریهای بینالمللی در منطقه مورد تأیید قرار گرفته است
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