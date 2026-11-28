اسپانیایی‌ها یکشنبه هشتم آذر در انتخابات زودهنگام پارلمانی شرکت می‌کنند. نظرسنجی‌ها برتری ائتلاف حزب مردم و وُکس را نشان می‌دهند که می‌تواند راست افراطی را وارد دولت کند.

مردم اسپانیا یکشنبه هشتم آذر در انتخابات زودهنگام پارلمانی به پای صندوق‌های رای می‌روند تا سرنوشت دولت این کشور را مشخص کنند. این رویداد سیاسی مهم با احتمال تشکیل نخستین دولت شامل راست افراطی پس از دوران فرانکو همراه است و نظرسنجی‌ها برتری ائتلاف حزب محافظه‌کار مردم و حزب وُکس را نشان می‌دهند.

دلایل احالۀ انتخابات و نقش سانچز

پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا، پس از رد فرمان‌های پیشنهادی‌اش برای مقابله با بحران مسکن در پارلمان، انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. سانچز استدلال کرد که برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود نیازمند اکثریت قدرتمندتری است. او در روز جمعه بیان داشت که داده‌های داخلی حزبش نشان می‌دهد سوسیالیست‌ها می‌توانند با همراهی احزاب کوچک‌تر چپ به اکثریت کرسی‌ها برسند.

Also read مجوز斯پیس‌اکس برای استقرار یک میلیون ماهواره هوش مصنوعی در مدار زمین

رقابت اصلی و پیکره‌بندی سیاسی

بیشتر نظرسنجی‌ها برتری مجموع کرسی‌های حزب مردم به رهبری آلبرتو نونیس فئیخو و حزب وُکس را حکایت دارند. اگرچه برخی نظرسنجی‌ها کاهش فاصله سوسیالیست‌ها با حزب مردم را نشان می‌دهند، اما این پیشروی بهای تضعیف جریان چپ رادیکال را داشته است. این جریان چپ برای تشکیل دولت به حمایت آن نیاز دارد و حضورش برای سانچز حیاتی است.

خط‌مشی‌های ائتلاف راست و پیامدهای آن

حزب مردم و وُکس هم‌اکنون در چهار منطقه اسپانیا با یکدیگر حکومت می‌کنند. وُکس خواهان محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت، بازگرداندن اختیارات به دولت مرکزی، کاهش مالیات‌ها و لغو سیاست‌های اجتماعی مترقی است. حزب مردم نیز از ممنوعیت عفو جمعی مهاجران و ایجاد نظام امتیازبندی برای مهاجرت قانونی حمایت می‌کند.

اقتصاد و تأثیر اجتماعی بر رأی‌دهندگان

سانچز به کارنامه اقتصادی دولت خود استناد می‌کند و اشاره دارد که اسپانیا در دوره او یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را داشته و بیکاری به پایین‌ترین سطح در نزدیک به دو دهه رسیده است. با این حال، برخی شهروندان می‌گویند افزایش هزینه مسکن، انرژی و کالاهای مصرفی باعث شده آثار این رشد را در زندگی روزمره احساس نکنند. رسوایی‌های فساد و حوادث منجر به مرگ نیز به موقعیت نخست‌وزیر آسیب زده است.