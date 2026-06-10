عضو هیئت رئیسه مجلس درباره زمانبندی انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس برای دوره دوازدهم اطلاع داد. به گفته علیرضا سلیمی، این انتخابات به صورت حضوری و در هفته دوم و سوم تیرماه برگزار میشود، مگر کمیسیون آییننامه که قبل از آن انجام میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس در هفته دوم و سوم تیرماه و به صورت حضوری خبر داد. علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه انتخابات برای اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس برگزار میشود، تأکید کرد که زمان برگزاری جلسات بر اساس برنامه اعلامی به کمیسیونها خواهد رسید.
وی استثنا را در کمیسیون آییننامه داخلی معرفی کرد که انتخابات هیئت رئیسه آن پیش از موعد مقرر و قبل از هفته دوم تیرماه انجام خواهد شد. این تصمیم در راستای tasvoir و نظمدهی به فرآیند انتخاب هیئترییسه کمیسیونها است تا کارکردی به مرز صحت و قانونمندی مطابق آییننامه داخلی council پیش برود. با این حال، پرسشهایی درباره دقتی歴史 و دلیل استثنا برای کمیسیون آییننامه وجود دارد.
در این میان، جنبههای سیاسی و مزایای احتمالی این انتخابات برای نهادهای design dynamically با نظارت بر عملکرد کمیسیونها مورد بحث است
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