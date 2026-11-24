پرتکرارترین روایت‌ها و اسناد منتشر شده درباره انتخابات رهبر سومین جمهوری اسلامی ایران و تصمیم مجلس خبرگان برای انتصاب مجتبی خامنه‌ای را در این گزارش بخوانید.

رسانه‌های داخلی در ایران ویدئویی اختصاصی را از لحظه انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند. این تصویربرداری بخشی از یک مستند سینمایی با نام "برگزیده" است که قرار است در آینده نزدیک به نمایش درآید. انتشار این فایل تصویری پس از شایعاتی صورت گرفت که نشان می‌داد اعضا پس از حمله به ساختمان مجلس، برای امنیت بیشتر جابجا شده‌اند. منبع این ویدئو تایید می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری با اکثریت قاطع آرا انجام شده است.

جزئیات جلسه انتخاب و حضور مقامات امنیتی

اسفندماه سال گذشته پس از آنکه ساختمان مجلس خبرگان مورد هدف قرار گرفت، گزارش‌های متعددی مبنی بر انتقال مخفیانه نمایندگان به یک مکان امن منتشر شد. کانال‌های تلگرامی با تطبیق تصاویر اعلام کردند که این جلسه حیاتی در مرکز همایش باغ موزه دفاع مقدس قم برگزار گردید. در ویدئو منتشر شده، اعضای ارشد مجلس در جایگاه ریاست جلسه دیده می‌شوند. محمدعلی موحدی کرمانی، سیدهاشم حسینی بوشهری، عباس کعبی‌نسب و محسن اراکی در صف اول حضور داشتند.

Also read آیا پاکستان از گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان حمایت می‌کند؟

عباس کعبی‌نسب، نماینده خوزستان و منشی اول هیئت رئیسه، نتایج نهایی را به صورت رسمی اعلام کرد. او تصریح کرد که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با اکثریت بیش از دو سوم آرای حاضران به عنوان رهبر آینده معرفی شد. آمار رسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۸۸ عضو مجلس خبرگان رهبری، تنها ۵۹ نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. تعداد آرای موافق برای نامزد نهایی برابر با ۴۹ رای محرز شده است. در این میان، تنها یک رأی باطله اعلام شده و هیچ رای دیگری مازاد بر این ارقام ثبت نشده است.

نقش علیرضا اعرافی و تغییرات ساختاری در انتخابات

علیرضا اعرافی، نایب رئیسه دوم مجلس خبرگان که پیش‌تر یکی از گزینه‌های اصلی رهبری محسوب می‌شد، در لحظه اعلام نتایج در جایگاه هیئت رئیسه حضور نداشت. او در آن زمان یکی از سه عضو شورای موقت رهبری بوده است. محسن حیدری آل کثیر، نماینده استان خوزستان در خبرگان، ادعا کرده است که آقای اعرافی در این جلسه هشت رای کسب کرده بود. این رقم نشان‌دهنده وجود گرایش‌های متفاوت درون مجلس و تقابل گزینه‌ها در فرآیند انتخاب است.

روایت‌ها حاکی از آن است که حضور برخی چهره‌ها و نحوه معرفی نامزدها با تغییراتی همراه بوده است. مصطفی حسناتی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به انتقادات درباره موروثی شدن رهبری در ایران، توضیحات مهمی ارائه داد. او خاطرنشان ساخت که آیت‌الله علی خامنه‌ای در آخرین جلسه‌اش با مجلس خبرگان، با اعضای "کمیسیون ویژه پیشنهاد جانشین" دیدار کرده است. حاضران در آن جلسه به مجلس خبرگان اطلاع دادند که آیت‌الله علی خامنه‌ای مثل گذشته، اعضا را از انتخاب فرزندش به رهبری "نهی" نکرده است.

تایید نهایی توسط آیت‌الله خامنه‌ای و سکوت استراتژیک

بنابر قانون اساسی، پیش از این وظیفه پیشنهاد گزینه‌های جانشینی بر عهده کمیسیون‌های ۱۰۷ و ۱۰۹ مجلس خبرگان بود. اما در چند سال گذشته، این وظیفه به کمیته‌ای سه نفره واگذار شد که دستور مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای را اجرا می‌کرد. مصطفی حسناتی گفت که اعضای کمیسیون پس از مراجعه به محضر آقا، خبر خوشی را به خبرگان دادند. او می‌گوید وقتی پرسیدند، سکوت کردند و همه فهمیدیم که سکوت آقا علامت رضاست.

این اطمینان‌خاطر باعث شد فرآیند انتخاب بسیار تسریع شود. محسن حیدری آل کثیر در خردادماه امسال درباره جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری گفت که در ابتدای جلسه مجتبی خامنه‌ای جزو گزینه‌ها نبود. به گفته ایشان، فردی که حضورش در جلسه غیرقانونی دانسته می‌شد و در بمباران بیت رهبری زخمی شده بود، تنها دو نفر را مطرح کرد. این فرد تاکید داشت که این جلسه صرفاً برای رأی‌گیری است و هیچ بحث و گفتگوی دیگری انجام نمی‌شود.

مراحل اجرایی رای‌گیری و شرایط امنیتی ویژه

سعید صلح میرزایی، از اعضای مجلس خبرگان شهریورماه امسال گفت که نام ایشان نیز در ابتدای کار مورد بررسی قرار گرفت. او تصریح کرد که نام مجتبی خامنه‌ای جزو نفرات برتر در آن مجموعه چند ده نفری شد. در نهایت در جلساتی که در ایام پس از شهادت آقا و در شرایط ویژه امنیتی تشکیل شد، تقریباً اجماع کامل برای انتخاب ایشان شکل گرفت. این اجماع حتی به حدی رسید که بسیاری آن را تحقیقا اجماع نامیدند.

نحوه رای‌گیری نیز با شرایط خاص امنیتی همراه بود. مصطفی حسناتی گفت ابتدا رای‌گیری به صورت غیابی و تک‌تک انجام شد. پاکت‌های مهر و موم شده برای اعضا آورده می‌شد و پس از رای دادن دوباره مهر می‌شد. رضا رمضانی گیلانی عضو مجلس خبرگان می‌گوید پیش از انتقال نمایندگان به محل رای‌گیری، آن‌ها یک تا دو ساعت در خیابان‌ها با خودرو معطل بودند. این مدت زمان نشان‌دهنده دقت بالا و احتیاط شدید در امنیت جانی نمایندگان بود تا از هرگونه حمله احتمالی جلوگیری شود.