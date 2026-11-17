دونالد ترامپ کریس لانیو را برای ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا نامزد کرد. این انتصاب با مخالفتهای سنا و تغییر کنترل کنگره روبروست.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه دستور نامزدی ژنرال کریس لانیو را برای تصدی پست کلیدی ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش این کشور صادر کرد. این رویداد مهم نظامی در حالی رقم می‌خورد که نیروی زمینی آمریکا پس از برکناری رندی جورج ، بیش از پنج ماه است که فاقد فرمانده اصلی تأییدشده توسط سنا فعالیت می‌کند.

جزئیات و مکانیسم تغییر فرماندهی ارتش

ژنرال کریس لانیو از ابتدای ماه فروردین سال جاری، پس از آنکه پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، دستور برکناری ژنرال رندی جورج را صادر کرد، به طور موقت مسئولیت ریاست ستاد را بر عهده داشت. او در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ، یک ژنرال سه ستاره مستقر در کره جنوبی بود و پس از آن به عنوان دستیار ارشد نظامی وزیر دفاع در پنتاگون منصوب شد و در بهمن ۱۴۰۴ به مقام معاونت ریاست ستاد ارتش ارتقا یافت.

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نیروی زمینی آمریکا با داشتن نزدیک به یک میلیون نظامی و حدود ۲۰۰ هزار کارمند غیرنظامی، یکی از بزرگترین اجزای نیروهای مسلح این کشور محسوب می‌شود. تأخیر پنج ماهه در معرفی رسمی فرمانده جدید، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فرآیند تأیید در سنای آمریکاست. لانیو اکنون وارد مرحله جدیدی از فرآیند گزینش شده است که در آن مجلس سنا صلاحیت‌های او را بررسی خواهد کرد.

مواضع ذینفعان و مخالفان در سنای آمریکا

روند تأیید نامزدی لانیو احتمالاً با مقاومت‌های قابل توجهی در سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان مواجه خواهد شد. سناتور جونی ارنست، نماینده ایالت آیووا و از بازنشستگان نیروی زمینی، در ماه مرداد به صراحت از نامزدی او مخالفت کرده است. این مخالفت ریشه در روابط شخصی دارد، زیرا ژنرال رندی جورج، فرمانده برکناری شده، از دوستان صمیمی سناتور ارنست و اهل همان ایالت است.

پیش از این، شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا، در ماه مرداد تلاش‌های دولت برای هماهنگی با سناتورها را توضیح داده و تأخیر در معرفی رسمی را فرآیندی لازم برای تعیین زمان مناسب ارسال نامزدی دانسته بود. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از روزنامه واشنگتن پست حاکی از آن است که تردیدها درباره میزان حمایت کافی از لانیو در میان سناتورهای جمهوری‌خواه همچنان پابرجاست و این موضوع می‌تواند منجر به رویارویی سیاسی بر سر یکی از مهم‌ترین پست‌های فرماندهی شود.

تأثیرات عملی و چشم‌انداز آینده انتصابات

انتصاب لانیو در شرایطی صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها قرار است از دی‌ماه کنترل کنگره را در دست بگیرند. این تغییر موازنه قدرت در سنای آمریکا، فرصت محدودتری را در اختیار دولت ترامپ و وزیر دفاع، پیت هگست، قرار می‌دهد تا انتصابات مورد نظر خود را پیش ببرند. اگر فرآیند تأیید با کندی مواجه شود، نیروی زمینی آمریکا ممکن است برای مدت طولانی‌تری بدون فرمانده اصلی رسمی و با مدیریت موقت باقی بماند.

این تنش سیاسی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در سیستم انتصابات عالی نظامی آمریکاست. با توجه به اهمیت استراتژیک فرماندهی نیروی زمینی و حضور گسترده این نیرو در سراسر جهان، عدم تأیید سریع لانیو می‌تواند تأثیراتی بر ثبات فرماندهی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دفاعی داشته باشد. همه نگاه‌ها به واکنش سناتورهای کلیدی به ویژه در ایالت آیووا و سایر بخش‌های جمهوری‌خواه معطوف است.