انتخاب پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی مردان تکواندو و مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان

پایان جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو و انتخاب سرمربیهای جدید تیم ملی مردان و بانوان با معیارهای دقیق مدیریتی و فنی
در پایان جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو ، تصمیمگیری حیاتی برای آینده دو تیم ملی پارا تکواندو و تکواندو انجام شد. در این جلسه که به ریاست هادی ساعی و با حضور هادی افشار دبیرکل فدراسیون، مرتضی کریمی، مسعود حجی زواره، وحید خسروشاهی و مهرو کمرانی برگزار شد، پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی مردان تکواندو و مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی بانuwen انتخاب و معرفی شدند.
افشار در توضیح فرآیند انتخاب تاکید کرد که رویکردی بر اساس شاخصهای دقیق و معیارهای ثقلی رخ داده است. دبیرکل فدراسیون در ادامه گفت: در جلسه همه اعضای حاضر در خصوص معیارهای کلیدی برای انتخاب سرمربی辩论 و تبادل نظر کردند.
مهمترین این معیارها شامل توانمندی در مدیریت تیم ملی، اعتمادبه نفس، رزومه قوی داخلی و خارجی، تسلط بر روانشناسی برای مدیریت کادر فنی و اعضای تیم، شجاعت، ریسکپذیری، کاهش استرس، قدرت تصمیمگیری در شرایط حساس، تابآوری، مشاورپذیری، تسلط به زبان انگلیسی و نظارت مستقیم بر افزارهای تیم ملی بود. بعد از تعیین این معیارها، هر عضو کمیته فنی گزینه خود را معرفی کرد و در نهایت چهار نام، علی تاجیک، پیام خانلرخانی، یوسف کرمی و فیض الله نفجم مطرح شدند که از بین آنها خانلرخانی و کرمی بیشترین ررا کسب کردند و با رأی قاطع اعضای کمیته فنی، خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی مردان انتخاب شد.
در مورد کادر فنی تیم ملی مردان، افشار اعلام کرد: با خانلرخانی برای معرفی همکارانش مذاکره خواهد شد و ممکن است کمیته فنی در خصوص اعضای کادر فنی نظراتی داشته باشد که آنها دعوت میشوند تا برنامه خود را ارائه و در تصمیمگیری نهایی مشارکت کنند. برای انتخاب سرمربی تیم ملی بانوان نیز همان فرآیند پیشبینی میشد، اما با توجه به شرایط موجود، بازیهای پیشرو و عملکرد تیم ملی بانwen در مسابقات آسیایی و ارتقای جایگاه کشور، همه اعضای کمیته فنی unanim با انتخاب مهروز ساعی به عنوان سرمربی این تیم موافقت کردند
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