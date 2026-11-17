با کسب ۶۶ رأی، متان کاهانا به ریاست کنست اسرائیل رسید و جایگزین امیر اوحانا شد. این رویداد نقطه عطفی در رقابت‌های سیاسی اسرائیل و نقش احزاب عربی در تغییر سرنوشت پارلمان بود.

متان کاهانا ، نماینده حزب راست‌گرا "یشار" به رهبری گادی آیزنکوت ، در شامگاه سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه با کسب ۶۶ رأی به عنوان رئیس جدید پارلمان اسرائیل، یعنی کنست، انتخاب شد. این انتخاب با پیروزی بر اوفیر کاتز، نامزد حزب لیکود که ۵۲ رأی کسب کرد، انجام شد و جایگزین امیر اوحانا از حزب لیکود گردید که از متحدان نزدیک بنیامین نتانیاهو محسوب می‌شود. این اتفاق پس از بیش از شش ساعت بحث و تلاش‌های ناموفق جناح نتانیاهو برای به تأخیر انداختن انتخابات رخ داد.

جزئیات رأی‌گیری و جایگزینی رهبری پارلمان

در این رأی‌گیری سرنوشت‌ساز، کاهانا موفق شد با حمایت مستقیم احزاب مخالف نتانیاهو بر رقیب خود غلبه کند. او جایگزین امیر اوحانا شد که از سال ۲۰۲۲ ریاست کنست را بر عهده داشت. اوحانا در سخنرانی خداحافظی خود این مقام را یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی‌اش توصیف کرد و اشاره کرد که حتی در زمان حملات موشکی نیز فعالیت پارلمان متوقف نشده است. او در این سخنرانی نشان داد که چگونه می‌توان حتی در شرایط بحرانی نیز به وظایف پارلمانی خود ادامه داد.

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واکنش‌های سیاسی و دیدگاه‌های طرفین دعوا

یائیر لاپید، رهبر حزب "یش عتید"، با تبریک به متان کاهانا ابراز امیدواری کرد که این انتخاب به بازگرداندن اعتبار پارلمان و ترمیم شکاف‌های سیاسی و اجتماعی اسرائیل کمک کند. اما این رویکرد با واکنش تند ایتامار بن‌گویر، رهبر حزب "قدرت یهودی"، مواجه شد. بن‌گویر با انتقاد شدید از این انتخاب، نمایندگان عربی که به کاهانا رأی داده بودند را به حمایت از تروریسم متهم کرد. همچنین بتسلئل اسموتریچ، رهبر حزب "صهیونیونیسم دینی"، نتیجه این رأی‌گیری را "ننگی ابدی" خواند که نشان‌دهنده عمق شکاف‌های داخل جناح حاکم است.

نقش تعیین‌کننده احزاب عربی در تغییر موازنه

انتخاب متان کاهانا پس از انتخابات ۵ آبان صورت می‌گیرد که در آن ائتلاف بنیامین نتانیاهو اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. حمایت احزاب عربی "فهرست مشترک" و "رعام" از نامزد مورد حمایت گادی آیزنکوت، یعنی متان کاهانا، نقشی تعیین‌کننده در تغییر ریاست پارلمان داشت. بدون این حمایت، کاهانا نمی‌توانست به آرای لازم برای رسیدن به ریاست کنست دست یابد. این رویداد نشان داد که چگونه ائتلاف‌های غیرمعمول می‌توانند سرنوشت نهادهای کلیدی سیاسی را تغییر دهند.

تأثیرات عملی بر برنامه رسانی‌های آینده

این تغییر رهبری می‌تواند به جناح مخالف نتانیاهو امکان دهد تا دستور کار قانون‌گذاری کنست را در اختیار بگیرد و برای لغو بخش‌هایی از اصلاحات قضایی دولت پیشین اقدام کند. با این حال، مذاکرات برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد و انتخاب رئیس کنست به معنای تشکیل دولت به رهبری گادی آیزنکوت نیست. در همین حال، رئیس جمهوری اسرائیل، اسرائیل رئیس، خواستار تحقیق درباره حمله ۷ اکتبر و تقویت روابط با ایالات متحده آمریکا شد و تردیدهایی را در مأمور کردن آیزنکوت برای تشکیل دولت جدید بیان کرده است.

در سخنرانی نخستین خود پس از انتخاب، متان کاهانا تأکید کرد که کنست اسرائیل خانه همه شهروندان کشور اسرائیل است و قصد دارد رئیس پارلمانی برای همگان باشد. این بیانیه او نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد رویکردی فراگیرتر در ریاست پارلمان است، هرچند که واکنش‌های تند برخی احزاب راست‌گرا نشان می‌دهد که مسیر همگرایی سیاسی در اسرائیل همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. تحولات آینده پارلمان اسرائیل تحت ریاست کاهانا و تأثیر آن بر روند مذاکرات تشکیل دولت جدید، مورد توجه نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود.