یوفا فیلیپ دیالو را رقیب جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا معرفی کرد. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از نامزدهای تاییدشده مطلع می‌شوند.

یوفا فیلیپ دیالو ، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، را به‌عنوان رقیب جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا معرفی کرد. پرونده نامزدی دیالو، کوزو تاشیما و رامون وگا برای بررسی صلاحیت به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است و فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از اسامی نامزدهای تاییدشده مطلع می‌شوند.

اینفانتینو از زمان انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶، در انتخابات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شده بود. اکنون در صورت پیروزی در رقابت پیش رو، می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ در این سمت باقی بماند.

Also read پیش‌زمینه: گزارش جامع تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه و آمریکا

شرایط پیروزی نامزدها در انتخابات ریاست فیفا

پیروزی هر نامزد در انتخابات فیفا به حمایت فدراسیون‌های ملی وابسته است، و فیفا ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو دارد. رای همه اعضا ارزش یکسانی دارد و هر فدراسیون می‌تواند از یک نامزد حمایت کند.

اگر تنها دو نامزد در انتخابات حضور داشته باشند، کسب اکثریت ساده یعنی بیش از ۵۰ درصد آرا برای پیروزی کافی است. این میزان معادل حمایت ۱۰۶ فدراسیون ملی است.

در صورت مشخص نشدن برنده در مرحله نخست، رای‌گیری در دورهای بعدی ادامه می‌یابد. در هر دور، نامزدی که کمترین رای را کسب کرده حذف می‌شود و این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تنها دو نامزد باقی بمانند. از آن مرحله به بعد، نامزدی که اکثریت ساده آرا را به دست آورد پیروز خواهد شد.

موضع یوفا و مخالفان جیانی اینفانتینو

بسیاری از چهره‌های فوتبال با انتخاب دوباره جیانی اینفانتینو مخالف‌اند، به‌ویژه پس از طرح ناکام او برای فروش سهام مرتبط با جام‌های جهانی آینده به سرمایه‌گذاران خصوصی. یوفا، کونکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدا پیشگام مخالفت با اینفانتینو و این طرح بودند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا بعدا موضع خود را تغییر داد و از اینفانتینو حمایت کرد. مخالفت یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای ممکن است مشکلات محدودی برای انتخاب دوباره اینفانتینو ایجاد کند.

یوفا در یافتن نامزدی معتبر در برابر اینفانتینو با مشکل روبه‌رو بود. این کنفدراسیون تنها دو روز پیش از پایان رسمی مهلت ثبت نام، فیلیپ دیالو را معرفی کرد. دیالو ۶۳ ساله، در ژانویه ۲۰۲۳ و پس از استعفای نوئل لوگرائه در پی رسوایی‌های مختلف، ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت.

او ابتدا به‌عنوان رئیس موقت فعالیت کرد، سپس در ژوئن ۲۰۲۳ انتخاب شد و در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر در سمت خود ابقا شد. علاوه بر یوفا، چند فدراسیون اروپایی نیز از دیالو اعلام حمایت کرده‌اند.

کوزو تاشیما، ۶۸ ساله، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، بازیکن پیشین تیم ملی این کشور و مربی سابق تیم‌های پایه است. او نخستین ژاپنی است که نامزد ریاست فیفا می‌شود و از سال ۲۰۱۵ در شورای فیفا عضویت دارد.

نام رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوئیس، در فهرست رسمی نامزدها قرار ندارد. وگا پیش‌تر گفته بود حمایت پنج فدراسیون عضو را برای ورود به رقابت به دست آورده است.

واکنش‌ها و مراحل بعدی انتخابات فیفا

اینفانتینو همچنان در موقعیت قدرتمندی قرار دارد، با وجود منتقدان سرشناسی مانند یورگن کلوپ، سرمربی تیم ملی آلمان. کلوپ این هفته گفت "همه اتفاق نظر دارند که تغییر منطقی خواهد بود".

به نوشته بی‌بی‌سی اسپرت، شانس انتخاب دوباره اینفانتینو زمانی بیشتر شد که او پیشنهاد کرد بودجه پرداختی فیفا برای توسعه فوتبال در سراسر جهان ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند افزایش یابد. اینفانتینو بعدا به بی‌بی‌سی گفت که از حمایت "اکثریت بسیار بسیار بزرگی" از جامعه فوتبال جهان برخوردار است.

مسیر انتخابات نشان می‌دهد که رای فدراسیون‌های ملی، از جمله فدراسیون‌های اروپایی و آسیایی، تعیین‌کننده خواهد بود. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از نامزدهای نهایی مطلع می‌شوند و پس از آن، روند رای‌گیری بر اساس قوانین فیفا ادامه خواهد یافت.