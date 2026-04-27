مرحله سوم رقابتهای انتخابی تیم ملی کبدی با معرفی نفرات برتر و انصراف صالح اباذری از ادامه مسابقات همراه بود. در کنار این اخبار، گزارشهایی از نوسانات قیمت طلا و سکه نیز منتشر شد.
مرحله سوم و سرنوشتساز رقابتهای انتخابی تیم ملی کبدی ، با هدف تعیین ترکیب نهایی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ، امروز دوشنبه در سالن کبکانیان تهران برگزار شد.
این رقابتها با حضور داوران بینالمللی مجرب و با نظارت مستقیم مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کبدی، و محسن عاشوری، دبیر فدراسیون، از سطح فنی قابل قبولی برخوردار بود. حضور پررنگ کادر فنی و کمیته فنی فدراسیون، از جمله سید شهرام هروی، مدیر فنی تیم ملی، نشاندهنده اهمیت این مرحله از انتخابیها بود. تمامی تلاشها بر این بود تا بهترین و آمادهترین بازیکنان برای نمایندگی ایران در مسابقات پیشرو انتخاب شوند.
این رقابتها نه تنها یک محک برای بازیکنان محسوب میشد، بلکه فرصتی برای ارزیابی دقیق عملکرد آنها در شرایط رقابتی و تحت فشار بود. فدراسیون کبدی با فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب، سعی در ایجاد محیطی سالم و حرفهای برای برگزاری این مسابقات داشت. حضور داوران بینالمللی نیز تضمینکننده اجرای صحیح قوانین و بیطرفی در قضاوتها بود.
این مرحله از انتخابیها با استقبال خوبی از سوی علاقهمندان و رسانهها مواجه شد و نشاندهنده توجه ویژه به این رشته ورزشی در کشور است. در جریان این رقابتها، در برخی از وزنها مسابقات به صورت دورهای برگزار شد تا تمامی شرکتکنندگان فرصت کافی برای نمایش تواناییهای خود داشته باشند. پس از انجام رقابتهای سخت و نفسگیر، در نهایت نفرات برتر در هر وزن مشخص شدند و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
بهنام دهقانزاده در وزن ۵۵- کیلوگرم، سید امیر حسینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، هادی کیانی در وزن ۶۷- کیلوگرم، مرتضی نعمتی و مهدی شهگل در وزن ۷۵- کیلوگرم، علیاصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و مهدی خدابخش و محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم، موفق به کسب سهمیه حضور در اردوی تیم ملی شدند. این بازیکنان با عملکرد درخشان خود توانستند نظر کادر فنی و کمیته انتخاب را به خود جلب کنند.
همچنین، بهمن عسگری، اسماعیل معتمدی، مهدی گنجزاده و مهدی آشوری نیز از سوی کادر فنی به اردوی بعدی دعوت شدند تا در کنار سایر بازیکنان، خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده کنند. دعوت از این بازیکنان نشاندهنده وجود استعدادهای فراوان در کبدی ایران و تلاش کادر فنی برای ایجاد یک تیم قدرتمند و هماهنگ است.
متاسفانه در جریان مبارزات وزن ۸۴+ کیلوگرم، صالح اباذری پس از شکست در مبارزه نخست و به دلیل اعتراض به قضاوت داوران، از ادامه مسابقات انصراف داد. این اتفاق، حاشیهای ناخوشایند در این رقابتها بود و باعث ناراحتی برخی از حاضران شد. با این حال، رقابتها به طور کلی با رعایت اخلاق ورزشی و در فضایی سالم برگزار شد. در کنار اخبار مربوط به رقابتهای کبدی، گزارشهایی نیز از نوسانات قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد.
بر اساس این گزارشها، قیمت سکه و طلا در روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، روند کاهشی را تجربه کرده است. همچنین، قیمت انس جهانی طلا نیز در این روز با افزایش مواجه شده است. این نوسانات قیمتی، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور دارد و نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ سیاستهای مناسب است.
به طور کلی، روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، شاهد رویدادهای مهمی در حوزه ورزش و اقتصاد کشور بودیم که هر یک از آنها نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. فدراسیون کبدی امیدوار است با تکیه بر استعدادهای موجود و تلاش بازیکنان، بتواند در مسابقات قهرمانی آسیا به موفقیتهای چشمگیری دست یابد و نام ایران را در این رشته ورزشی در سطح قارهای مطرح کند
کبدی تیم ملی انتخابی قهرمانی آسیا مسعود رهنما صالح اباذری طلا سکه قیمت