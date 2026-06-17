گزارشهای غیررسمی از یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای میان ایران و آمریکا نشان میدهد که این سند شامل آتشبس فوری، لغو محاصره دریایی، فروش نفت و رفع تحریمها در ازای توقف برنامه هستهای ایران است. طرفین فرصت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی دارند.
سه روز پس از امضای آنلاین یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، محرمانه ماندن این سند موجی از انتقادها و گمانهزنیها را درباره محتوای آن و دامنه امتیازهای داده شده به ایران برانگیخته است.
گزارشهای غیررسمی که از سوی رسانههایی مانند العربیه، سیانان، بلومبرگ و والاستریت ژورنال منتشر شده، چارچوبی ۱۴ مادهای را ترسیم میکند که موضوعاتی چون آتشبس، فروش نفت، تحریمها و برنامه هستهای را پوشش میدهد. این اسناد ادعا میکنند که متن نهایی ممکن است زمینهساز مذاکراتی ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی جامع باشد که در صورت نهایی شدن، از طریق قطعنامهای الزامآور در شورای امنیت سازمان ملل تصویب خواهد شد.
بر اساس این گزارشها، ماده اول یادداشت تفاهم بر پایان فوری و دائمی جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان تأکید دارد و طرفین متعهد میشوند از هرگونه اقدام خصمانه خودداری کنند. ماده دوم به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و عدم دخالت در امور داخلی اشاره دارد. ماده سوم بازه ۶۰ روزه را برای مذاکرات نهایی تعیین میکند که قابل تمدید است.
ماده چهارم لغو فوری محاصره دریایی توسط آمریکا و بازگرداندن تردد کشتیها به ظرفیت کامل ظرف ۳۰ روز را الزامی میکند. ماده پنجم نیز ایران را موظف میکند تردد دریایی را به سطح پیش از جنگ بازگرداند و موانع فنی را رفع کند. ماده ششم به تدوین طرح جامع بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش اشاره دارد.
ماده هفتم خواستار پایان همه تحریمها علیه ایران از جمله تحریمهای شورای امنیت و شورای حکام آژانس و تحریمهای یکجانبه آمریکا است. ماده هشتم تأکید دوباره ایران بر عدم تولید سلاح هستهای را شامل میشود و توافق برای حل و فصل مسائل هستهای در توافق نهایی. ماده نهم حفظ وضع موجود تا زمان توافق نهایی را الزامی میکند. ماده دهم صدور معافیتهای فوری برای نفت، پتروشیمی و خدمات بانکی و بیمهای را شامل میشود.
ماده یازدهم آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران را پیشبینی میکند. ماده دوازدهم ایجاد سازوکار نظارت بر اجرای توافق نهایی را مطرح میکند. در نهایت، ماده سیزدهم شرط آغاز مذاکرات نهایی را دریافت تضمینهایی درباره اجرای مواد ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ میداند. این تفاهمنامه در شرایطی منتشر شده که فضای سیاسی و رسانهای هر دو کشور تحت تأثیر گمانهزنیهای مختلف قرار دارد.
برخی کارشناسان معتقدند که چنین توافقی میتواند گام مهمی در کاهش تنشها باشد، اما برخی دیگر نسبت به محرمانه ماندن مفاد آن و احتمال عدم پایبندی طرفین ابراز تردید کردهاند. به هر حال، این سند اگرچه هنوز به طور رسمی تأیید نشده، اما نشاندهنده تغییر مهمی در رویکرد دو کشور به سمت دیپلماسی و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات است.
باید دید که مذاکرات ۶۰ روزه آتی به چه نتایجی خواهد انجامید و آیا این یادداشت تفاهم میتواند به یک توافق نهایی و پایدار منجر شود یا خیر
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