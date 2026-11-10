پژوهشگران در گزارش بودجه جهانی کربن پیش‌بینی کرده‌اند انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اما هشدار داده‌اند این کاهش پایدار نیست.

پژوهشگران در گزارش " بودجه جهانی کربن" پیش‌بینی کرده‌اند انتشار جهانی دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۶ میلادی ۰٫۴ درصد کاهش یابد. این گزارش روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، همزمان با اجلاس اقلیمی سازمان ملل در آنتالیای ترکیه منتشر شد.

به گفته این پژوهشگران، این نخستین کاهش سالانه انتشار کربن از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. انتشار این گازها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین میزان ثبت‌شده رسیده بود.

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علت کاهش انتشار کربن در سال ۲۰۲۶ چیست

بر اساس این گزارش، کاهش مصرف نفت پس از جنگ ایران و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر دو عامل اصلی کاهش پیش‌بینی‌شده انتشار کربن هستند. پژوهشگران می‌گویند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت را به شدت بالا برده و مصرف آن را کاهش داده است.

گسترش پنل‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و خودروهای برقی نیز در این کاهش نقش داشته‌اند. بر اساس گزارش، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و خودروهای برقی در مجموع دو‌سوم رشد تقاضای جهانی انرژی را پوشش می‌دهند.

هشدار درباره پایداری کاهش و افزایش دوباره کربن

پژوهشگران هشدار داده‌اند کاهش ناشی از شوک‌های سیاسی پایدار نیست. به گفته آنان، با فروکش کردن تنش‌های نفتی، انتشار کربن ممکن است دوباره افزایش یابد.

این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند با احتساب انتشار ناشی از تغییر کاربری زمین، از جمله جنگل‌زدایی، مجموع انتشار دی‌اکسید کربن در جهان همچنان افزایش یابد. بر این اساس، این رقم از ۴۲٫۸ میلیارد تن در سال گذشته به ۴۳٫۳ میلیارد تن خواهد رسید.

به عبارت دیگر، گزارش از دو روند متفاوت خبر می‌دهد؛ کاهش انتشار ناشی از سوخت‌های فسیلی از یک سو، و افزایش کل انتشار با احتساب تغییر کاربری زمین از سوی دیگر.

بودجه کربن باقی‌مانده و هدف ۱٫۵ درجه

بودجه کربن باقی‌مانده جهان، یعنی میزان دی‌اکسید کربنی که می‌توان پیش از عبور گرمایش زمین از آستانه ۱٫۵ درجه بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن منتشر کرد، حدود ۱۵۰ میلیارد تن برآورد شده است. با ادامه روند کنونی، این ظرفیت کمتر از چهار سال دیگر تمام خواهد شد.

کشورها در توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ پذیرفتند افزایش دمای زمین را بسیار کمتر از دو درجه نگه دارند و برای محدود کردن آن به ۱٫۵ درجه تلاش کنند. با این حال، سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد که ظرف چند سال آینده، هدف بلندمدت ۱٫۵ درجه از دست خواهد رفت.

آینده سوخت‌های فسیلی، که از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی است، از موضوعات بحث‌برانگیز اجلاس اقلیمی "کاپ ۳۱" سازمان ملل در آنتالیای ترکیه به شمار می‌رود. دانشمندان تأکید می‌کنند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی برای کوتاه کردن مدت عبور دما از این آستانه و پایین آوردن هرچه سریع‌تر دمای زمین ضروری است.