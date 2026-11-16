انتصاب لیبرمن به ریاست کمیسیون امنیتی کنست و هشدار درباره نفوذ سیاسی

انتصاب آویگدور لیبرمن به ریاست کمیسیون خارجی و امنیتی کنست با رای موافق هشت عضو تصویب شد. وی قصد احضار روسای نهادهای امنیتی و بررسی تلاش دولت برای تأثیر بر انتخابات را دارد.

آویگدور لیبرمن ، رئیس حزب اسرائیل خانه ما ، با کسب رأی موافق هشت عضو و بدون داشتن رأی مخالف، به عنوان رئیس جدید کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست اسرائیل منصوب شد. این انتصاب که در راستای توافق‌های سیاسی اخیر بین احزاب مختلف صورت گرفته، موقعیت نظارتی قدرتمندی را برای لیبرمن در عرصه مسائل نظامی و امنیتی این رژیم فراهم کرده است.

مکانیزم سیاسی انتصاب لیبرمن و توافق بلوک تغییر

این انتصاب در چارچوب توافق هفته گذشته میان رهبران بلوک سیاسی تغییر تصویب شد. این توافق شامل گادی آیزنکوت از حزب یاشرد، نفتالی بنت از حزب باهم و یائیر گولان از حزب دموکرات‌ها بوده است. بر اساس این توافق، سمت‌های کلیدی در دوره تشکیل کابینه توزیع شدند. همچنین روی فولکمن از حزب یاشرد ریاست کمیسیون سازماندهی و لیران آویشار بن هورین از فهرست بی‌خد ریاست کمیسیون مالی را بر عهده خواهند گرفت. بن هورین با وجود برخی مخالفت‌ها درباره کمبود تجربه پارلمانی، با اصرار نفتالی بنت توسط شرکای این بلوک تأیید شد.

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برنامه لیبرمن برای احضار روسای نهادهای امنیتی

آویگدور لیبرمن بلافاصله پس از انتخاب، برنامه‌های دقیقی برای نظارت بر نهادهای امنیتی اعلام کرد. وی اعلام نمود که قصد دارد ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش، رومن گافمن رئیس موساد، داوید زینی رئیس شاباک و دنی لوی فرمانده پلیس را احضار کند. هدف اصلی این احضارها بررسی اختلافات میان پلیس و شاباک و همچنین ارزیابی تلاش‌های دفتر نخست‌وزیری برای اعمال نفوذ بر روند انتخابات است. کمیسیون امور خارجی و امنیتی از اختیارات نظارتی کامل بر فعالیت‌های نهادهای نظامی و امنیتی برخوردار است و رؤسای این نهادها موظفند به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ دهند.

نشست‌های محرمانه و بررسی وضعیت اضطراری جبهه داخلی

در دستور کار جلسات پیش‌رو، موضوعات امنیتی و اطلاعاتی متعددی شامل تمدید وضعیت ویژه در جبهه داخلی قرار دارد. یک نشست محرمانه نیز برای بررسی درخواست ائتلاف حاکم درباره تمدید وضعیت اضطراری در دستور کار قرار گرفته است. لیبرمن پیش از این در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، کمیسیون امور خارجی و امنیتی را یکی از مهم‌ترین نهادهای کنست دانسته و تأکید کرده بود که این نهاد باید مانع استفاده سیاسی از تصمیمات نظامی شود.

انتقادات لیبرمن و واکنش‌های رهبران سیاسی

آویگدور لیبرمن از تشکیل کمیته تحقیق حاکمیتی برای بررسی قصورها و تصمیمات منجر به حمله هفتم اکتبر (عملیات طوفان‌الاقصی) حمایت کرده و خواستار پاسخگویی مقامات سیاسی و امنیتی مرتبط شده است. وی همچنین در مراسم آغاز به کار کنست، احضار رئیس ستاد کل ارتش و رئیس موساد برای ارائه اطلاعات درباره تحولات ایران را درخواست کرد. لیبرمن هشدار داده بود که فقدان نظارت بر دستگاه امنیتی به رژیم آسیب می‌زند. گادی آیزنکوت نیز این اقدامات را در راستای تحقق اکثریتی دانست که در انتخابات به تغییر سیاسی رأی داده است.