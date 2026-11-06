انتصاب استیون میلر به ریاست دفتر کاخ سفید و تغییرات جدید در کادر ترامپ

دونالد ترامپ استیون میلر را به عنوان رئیس جدید دفتر کاخ سفید منصوب کرد. سوزی وایلز نیز به بخش عملیات سیاسی منتقل می‌شود. جزئیات تغییرات مدیریتی.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ، در یک اقدام رسمی و با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از انتصاب استیون میلر به عنوان رئیس جدید دفتر کاخ سفید خبر داد. این تغییرات کلیدی در ساختار مدیریت کاخ سفید از روز دوشنبه، مورخ ۱۸ آبان ماه برابر با ۹ نوامبر ۲۰۲۶، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

انتصاب استیون میلر و تغییرات مدیریتی در کاخ سفید

دونالد ترامپ در پیام رسمی خود تأکید کرد که استیون میلر، معاون کنونی رئیس دفتر دولت و یکی از نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین مشاوران وی، رسماً مسئولیت ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت. این انتصاب نشان‌دهنده اطمینان کامل رئیس جمهوری آمریکا به توانایی‌های مدیریتی و وفاداری سیاسی میلر در پیچیده‌ترین شرایط حاکم بر کاخ سفید است.

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همزمان با این انتصاب، سوزی وایلز، رئیس دفتر کنونی کاخ سفید، از این سمت جدا می‌شود و به بخش عملیات سیاسی ترامپ منتقل خواهد شد. این جابجایی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ قصد دارد تجربه و تخصص سوزی وایلز را در بخش دیگری از فعالیت‌های سیاسی خود به کار گیرد.

سوابق و جایگاه استیون میلر در دولت جدید

استیون میلر از چهره‌های کلیدی و تأثیرگذار در دولت دونالد ترامپ محسوب می‌شود. وی در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، به عنوان معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاست‌گذاری فعالیت کرده و نقش مستقیمی در تدوین و اجرای سیاست‌های حساس مهاجرتی و مسائل امنیت داخلی ایالات متحده داشته است.

انتصاب استیون میلر به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید، جایگاه او را در مدیریت فعالیت‌های گسترده کارکنان کاخ سفید، هماهنگی دقیق سیاست‌های دولت و برقراری ارتباط مستقیم و موثر با رئیس جمهوری آمریکا به شدت تقویت خواهد کرد. این امر نشان می‌دهد که میلر در مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان اداری و سیاسی قرار خواهد گرفت.

سوابق سوزی وایلز و تقدیر رئیس جمهوری

سوزی وایلز که از مدیران اصلی و کلیدی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۱۴۰۳ بود، از آغاز دور دوم ریاست جمهوری او مسئولیت ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده داشت. وی از نظر تاریخی به عنوان نخستین زنی شناخته می‌شود که در تاریخ ایالات متحده آمریکا به این سمت مهم منصوب شده است.

دونالد ترامپ در پیام خود ضمن تقدیر از عملکرد فوق‌العاده سوزی وایلز، اعلام کرد که این خانم مدیر باسابقه به بخش عملیات سیاسی ترامپ منتقل خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا صراحتاً بیان کرد که می‌خواهد از خدمات ارزشمند سوزی وایلز در مقام رئیس دفتر تشکر کند و تأکید نمود که وی کار بسیار خوبی را در این دوره انجام داده است.

این تغییرات در حالی اعلام شده است که دونالد ترامپ پیش‌تر نیز با تمجید از عملکرد سوزی وایلز، تأکید کرده بود که او از اعتماد کامل وی برخوردار است و برای مدتی طولانی در بدنه کاخ سفید حضور خواهد داشت. جابجایی سوزی وایلز به بخش عملیات سیاسی، نشان‌دهنده حفظ جایگاه و نفوذ این مدیر در ساختار سیاسی ترامپ است.