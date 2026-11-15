انتخابات کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با حضور مخبر و باهنر برگزار شد

اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد مخبر را به ریاست و محمدرضا باهنر را به نایب‌رئاستی برگزیدند. بررسی چهار محور سیاست‌های کلان اقتصادی و چالش‌های تدوین پیش‌نویس در این نشست انجام شد.

در نخستین بخش از گزارش این رویداد، اعضا تصمیم به ساختاردهی جدید برای هدایت این کمیسیون مهم گرفته‌اند. جلسه کمیسیون اقتصادی ، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و سایر اعضای منتخب برگزار شد. در ابتدای این نشست، مطابق دستور جلسه، انتخابات سالانه هیئت‌رئیسه کمیسیون برگزار شد و اعضا با اتفاق آرا، محمد مخبر سرپرست سابق ریاست جمهوری و مشاور و دستیار مقام معظم رهبری را به‌عنوان رئیس و محمدرضا باهنر را به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون برگزیدند.

انتخاب مدیران جدید کمیسیون اقتصادی

محمد مخبر و محمدرضا باهنر، دو چهره شناخته‌شده در بدنه مدیریتی کشور، با اکثریت آرا اعضای کمیسیون، مسئولیت هدایت این نهادهای تخصصی را بر عهده گرفتند. این انتخاب‌ها نشان‌دهنده اجماع فعلی در میان اعضای این کمیسیون برای ادامه مسیر تدوین سیاست‌های کلان است. غلامعلی پورابراهیمی، رئیس پیشین کمیسیون، گزارش دقیقی از روند و میزان پیشرفت تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی ارائه کرد. این گزارش ناظر بر چهار محور "سیاست‌های کلی پولی و بانکی"، "سیاست‌های کلی مقابله با فساد اقتصادی"، "سیاست‌های کلی نظام برنامه و بودجه" و "سیاست‌های کلی بهره‌وری" بود که تهیه پیش‌نویس آن‌ها در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف کمیسیون دبیرخانه قرار دارد.

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بررسی چالش‌های تدوین سیاست‌های کلی

در ادامه این روند، محمدرضا باهنر با اشاره به سوابق بررسی بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توضیح داد که این موضوع طی جلسات متعدد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع بررسی شده و پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. اعضا درباره چالش‌ها و فرآیندهای تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی بحث و تبادل‌نظر و دیدگاه‌های خود را ارائه کردند. این مباحثات نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، هنوز چالش‌هایی در زمینه انسجام بخشی به این سیاست‌ها وجود دارد که نیازمند کارشناسی دقیق‌تر است.

تأکید بر هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش پایانی نشست، با اشاره به اهمیت جایگاه مجمع و نقش آن به‌عنوان مغز متفکر نظام جمهوری اسلامی، درباره برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف و ادامه فرآیند تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام توضیحاتی ارائه کرد. کدخدایی تأکید کرد که هماهنگی بین نهادهای مختلف برای اجرایی شدن صحیح این سیاست‌ها ضروری است. باهنر نیز در این زمینه تأکید کرد که اکنون زمان پافشاری بر تحلیل‌های انفرادی، گروهی یا حزبی نیست، بلکه باید پشت تصمیمات کلان ایستاد.

آینده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اقدامات بعدی

بر اساس مصوبات این جلسه، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است با تمرکز بر چهار محور اصلی، پیش‌نویس نهایی را تکمیل کند. این اقدامات شامل بازنگری دقیق در بخش‌های پولی، بانکی، مبارزه با فساد، برنامه بودجه‌ریزی و افزایش بهره‌وری است. اعضا قرار است در جلسات بعدی، جزئیات فنی این پیش‌نویس را بررسی کرده و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی فعلی را ارائه دهند. این روند می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در آینده نزدیک داشته باشد.