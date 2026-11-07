ترامپ با انتصاب استیون میلر به سمت کلیدی کاخ سفید، نشان می‌دهد که برای نبرد سیاسی با کنگره آماده است. این تصمیم پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای اتخاذ شد.

دونالد ترامپ پس از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای ، با منصوب کردن استیون میلر به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید ، مسیر جدیدی را در مدیریت اجرایی کشور ترسیم کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که ترامپ پیش‌تر از تمایل خود برای همکاری با دموکرات‌های تازه‌انتخاب شده در کنگره سخن گفته بود، اما گزینش یک چهره جنجالی و سختگیر به جای سوزی وایلس ، سیگنالی متفاوت مبنی بر آمادگی برای نبرد سیاسی ارسال می‌کند. استیون میلر که سال‌هاست به عنوان مشاور دیرینه و استراتژیست ارشد ترامپ شناخته می‌شود، اکنون مسئولیت کنترل دسترسی به رئیس‌جمهور و تعیین دستور کار کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت.

مکانیزم قدرت و انتصاب استیون میلر

استیون میلر با دریافت این سمت کلیدی، از یک مشاور سیاسی به یکی از قدرتمندترین مقامات اجرایی در واشنگتن تبدیل شده است. این موقعیت به او اجازه می‌دهد تا به عنوان مذاکره‌کننده اصلی با کنگره و دیگر بازیگران سیاسی خارج از دولت عمل کند. دونالد ترامپ در صفحه تروث سوشال خود نوشت که میلر از همان ابتدا همراه اوست و موضوع را به خوبی درک می‌کند. میلر نیز در شبکه ایکس اعلام کرد که ماموریت او در حال حاضر روشن است: با تمام وجود برای حمایت از رئیس‌جمهور و دفاع از جمهوری آمریکا بجنگد. او اظهار داشت که از انتخاب شدن توسط ترامپ بیش از آنچه بتوان با کلمات بیان کرد، مفتخر است.

Also read واگذاری مسئولیت تشکیل دولت اسرائیل به گادی آیزنکوت

انتخاب میلر برخلاف انتظار بسیاری مبنی بر آشتی با کنگره، نشان‌دهنده تمایل رئیس‌جمهور به گماردن چهره‌ای حزبی و جنجالی در مهم‌ترین سمت کاخ سفید است. این رویکرد می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که ترامپ خود را برای یک نبرد سیاسی سخت آماده می‌کند. استیون میلر به عنوان نیروی محرک سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه اجرای قوانین مهاجرات شناخته می‌شود. او در طول دوران ریاست جمهوری پیشین، نقش مهمی در افزایش بودجه عملیات‌های اجرایی در سراسر ایالات متحده ایفا کرده است.

واکنش‌های ذی‌نفعان و تقابل دیدگاه‌ها

انتصاب استیون میلر با واکنش‌های تند و تیزی از سوی منتقدان و حتی برخی همپیمانان قبلی روبرو شده است. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، در شبکه ایکس میلر را یک بیگانه‌هراس خطرناک و افراطی بی‌پروا توصیف کرد و افزود که خون آمریکایی‌ها بر دستان اوست و حضور او باید مانند یک تومور بدخیم ریشه‌کن شود. این انتقادها نشان‌دهنده عمق شکاف در سیاست آمریکا است. میلر در گذشته با اظهارنظرهای جنجالی خود خبرساز شده است. او زمانی فردی را که در جریان یک عملیات اخراج مهاجران در مینیاپولیس کشته شد، "تروریست داخلی" و "آدمکش" خواند که بعدها از این اظهارات عقب‌نشینی کرد.

همچنین گزارش شده است که میلر نقش مهمی در عملیات‌های نظامی آمریکا در ونزوئلا و نیز عملیات علیه فعالیت‌های مشکوک قاچاق مواد مخدر در حوزه کارائیب و شرق اقیانوس آرام داشته است. منتقدان این اقدامات را کشتارهای فراقضایی می‌دانند. از سوی دیگر، تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای شمالی که قرار است پایان سال بازنشسته شود، یکی از صریح‌ترین منتقدان میلر است. تیلیس میلر را بی‌کفایت خوانده و از او به عنوان معمار برخی از احمقانه‌ترین پیشنهادهای کاخ سفید ترامپ یاد کرده است.

تأثیرات واقعی و گام‌های بعدی

استیون میلر در آغاز کارزار انتخاباتی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به تیم سیاسی او پیوست و به عنوان استراتژیست و سخنران در گردهمایی‌های انتخاباتی فعالیت می‌کرد. او یکی از معدود مقام‌های ارشد کاخ سفید بود که در تمام دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سمت خود باقی ماند. حتی پس از ناکامی تلاش‌ها برای لغو نتیجه انتخابات ۲۰۲۰، میلر وفادار ماند و در دوره دوم به عنوان معاون رئیس دفتر در امور سیاست‌گذاری بازگشت. این وفاداری در کنار تخصص او در سیاست‌های مهاجرتی، باعث شد تا ترامپ او را به عنوان جانشین سوزی وایلس انتخاب کند. وایلس که مدیریت مشترک کارزار انتخاب مجدد ترامپ در سال ۲۰۲۴ را بر عهده داشت، مدیری حرفه‌ای و خونسرد شناخته می‌شد.

با این حال، در ماه‌های اخیر و پس از شکست سنگین انتخاباتی روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ نسبت به وایلس بدبین شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که او از خبرهایی ناراضی بود که نشان می‌داد افرادی نزدیک به وایلس از طریق ارتباطات خود با رئیس‌جمهور به قراردادهای مشاوره‌ای پرسود دست یافته‌اند. حالا میلر باید با سنای آمریکا مذاکره کند، سنایی که جیمز تالاریکو را به عنوان یکی از ستاره‌های نوظهور خود در اختیار دارد. تالاریکو که به تازگی نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات سنای تگزاس را به دست آورده بود، میلر در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نخستین نامزد تراجنسیتی سنای دموکرات‌ها توصیف کرده بود.

نظرسنجی‌های اخیر نشان داد که ۵۸ درصد رای‌دهندگان معتقدند اقدامات دولت در اجرای قوانین مهاجراتی بیش از حد پیش رفته است. رای‌دهندگان اسپانیایی‌تبار نیز به شکلی آشکار از نامزدهای جمهوری‌خواه روی گردان شده‌اند. در این میان، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در روز چهارشنبه در پیامی اعلام کرد که آماده بررسی ایده تغییر شیوه اجرای قوانین مهاجراتی است. او پیشنهاد داد که تمرکز بر کسب‌وکارهایی که نیروی کار غیرقانونی استخدام می‌کنند، افزایش یابد. اما با قرار گرفتن چهره‌ای سختگیر مانند استیون میلر در رأس کاخ سفید، چنین احتمالی کمتر به نظر می‌رسد و ترامپ با این انتصاب، مسیر خود را برای نبرد سیاسی با مخالفان بسته است.