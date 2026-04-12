انتخابات مجارستان: رقابت برای پایان ۱۶ سال حکومت اوربان

مجارستان در انتخابات سرنوشتسازی به پای صندوقهای رای میرود؛ انتخاباتی که میتواند به قدرت ۱۶ ساله ویکتور اوربان پایان دهد. رقیب اصلی او، پتر ماگیار، وعده تغییر و مبارزه با فساد را داده است. این انتخابات بر روابط مجارستان با اتحادیه اروپا نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مردم مجارستان روز یکشنبه، ۲۳ فروردین، در حالی به پای صندوقهای رای رفتند که این انتخابات برای کرسیهای مجلس کشور میتواند به پایان ۱۶ ساله ویکتور اوربان در قدرت منجر شود. اوربان که ۱۶ سال است بدون رقیب قدرت را در این کشور اروپایی در دست دارد و خود را «خاری» در چشم اتحادیه اروپا توصیف میکند، این بار با پتر ماگیار ، نامزد محافظهکار اما طرفدار اروپا، رقابت میکند که وعده «تغییر در سیستم» را به مردم کشورش داده است.
<\/p>
ماههاست که اکثریت نظرسنجیها ماگیار، رهبر جوان ۴۵ ساله اپوزیسیون مجارستان، را جلوتر از اوربان نشان میدهند. این انتخابات از این جهت نیز حائز اهمیت است که میتواند مسیر آینده مجارستان و روابط آن با اتحادیه اروپا را تعیین کند. اوربان که حتی از سوی برخی از رهبران اروپا به عنوان «دیکتاتور» خطاب میشود و همواره از حامیان ولادیمیر پوتین در اتحادیه اروپا بوده است، از حمایت دونالد ترامپ نیز برخوردار است، به طوری که ترامپ هفته گذشته جیدی ونس، معاون خود را برای اعلام حمایت از او به مجارستان فرستاد.<\/p>
اوربان، ۶۲ ساله، که خود فعالیت سیاسیاش را از اپوزیسیون مجارستان آغاز کرده و زمانی طرفدار دموکراسی غربی بود، مبتکر اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» است؛ نوعی نظام حکمرانی که در آن رهبر پس از پیروزی در انتخابات، رفتهرفته از محدودیتهای قانون اساسی میکاهد، سیستم نظارتی در کشور را تضعیف میکند و آزادیهای مدنی و فردی را کاهش میدهد. این رویکرد، روابط مجارستان با اتحادیه اروپا را به چالش کشیده و باعث نگرانیهایی در مورد رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون در این کشور شده است.<\/p>
هر دو طرف رقابت انتخاباتی در این کشور اروپای مرکزی در هفتههای گذشته اتهام دخالت خارجی در انتخابات کشور خود را مطرح کردهاند. در همین زمینه جیدی ونس که برای حمایت از کارزار ویکتور اوربان به بوداپست، پایتخت مجارستان، رفته بود، در یک سخنرانی «بوروکراتهای بروکسل» (اشاره به اتحادیه اروپا) را به دخالت در امور مجارستان متهم کرد. اوربان که همواره خود را مخالف سیاستهای حمایتی اتحادیه اروپا نشان داده و متهم است که در دوران زمامداریاش به فساد هر چه بیشتر در دولت دامن زده، میخواهد برای پنجمین بار به نخست وزیری برسد. او از منتقدان سرسخت سیاستهای بروکسل بوده و بارها اتحادیه اروپا را به دخالت در امور داخلی مجارستان متهم کرده است.<\/p>
در مقابل، پتر ماگیار که همسر سابق یکی از وزرای کابینه اوربان بوده و خود از حزب «فیدس»، حزب ویکتور اوربان، جدا شده، دو سال پیش پا به عرصه فعالیت سیاسی در مقابل حزب حاکم گذاشت و به مردم وعده اقتصادی پویا را داد. او در دو ماه گذشته با سفر به گوشه و کنار مجارستان، از مردم خواسته است که «وطنمان را پس بگیریم» و وعده داده است که فساد را ریشهکن کند. ماگیار با وعدههایی برای مبارزه با فساد و احیای حاکمیت قانون، تلاش میکند حمایت مردمی را به دست آورد و جایگزینی برای اوربان در قدرت باشد. این انتخابات، آزمونی برای ارزیابی میزان نارضایتی مردم از عملکرد اوربان و همچنین میزان تمایل آنها به تغییر است.<\/p>
اتحادیه اروپا اوربان را متهم میکند که به شکلی سیستماتیک مخالفت سیاسی در کشور را سرکوب کرده و به حکومت قانون لطمه زده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، «اغلب اعضای» اتحادیه از رفتن ویکتور اوربان «خوشحال خواهند شد». این موضوع نشاندهنده تنشهای موجود بین مجارستان و اتحادیه اروپا بر سر مسائل مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. صندوقهای رای که از ساعت شش صبح به وقت محلی در مجارستان باز شده تا ساعت هفت شب پذیرای رایدهندگان خواهند بود. نتیجه این انتخابات نه تنها برای آینده مجارستان بلکه برای روابط این کشور با اتحادیه اروپا و همچنین برای چشمانداز دموکراسی در منطقه اهمیت زیادی دارد. پیروزی هر یک از نامزدها میتواند تاثیرات عمیقی بر سیاستهای داخلی و خارجی مجارستان داشته باشد و مسیر این کشور را در سالهای آینده تعیین کند.<\/p>
