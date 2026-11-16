انتخاب رابرت پتینسون به عنوان جیمز باند جدید در استودیو آمازون

استودیو آمازون ام‌جی‌ام روز ۲۵ آبان، رابرت پتینسون را به عنوان هفتمین بازیگر نقش جیمز باند معرفی کرد تا جانشین دنیل کریگ شود و ماجراهای جدید مأمور ۰۰۷ را در دنیای سینما رقم بزند.

استودیو آمازون ام‌جی‌ام در تاریخ ۲۵ آبان ماه به طور رسمی اعلام کرد که رابرت پتینسون ، بازیگر مشهور بریتانیایی، نقش مأمور ۰۰۷ یعنی جیمز باند را در فیلم آینده این مجموعه بر عهده خواهد گرفت.

این انتخاب با انتشار تصویری از پتینسون در کت‌وشلوار رسمی مشکی و ویدئویی کوتاه از نشانه‌گیری اسلحه در تاریکی، تأیید نهایی شد تا او به عنوان جانشین دنیل کریگ، وارد دنیای جاسوسی بریتانیایی شود.

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تاریخچه و رکوردهای مجموعه جیمز باند

مجموعه فیلم‌های جیمز باند یکی از قدیمی‌ترین و پرفروش‌ترین فرنچایزهای تاریخ سینما است که نخستین فیلم آن در سال ۱۹۶۲ با حضور شان کانری در نقش دکتر نو اکران شد.

از زمان آغاز این ماجراها، مجموع فروش گیشه جهانی این آثار به بیش از هفت میلیارد دلار رسیده است و تاکنون بیش از ۲۵ فیلم از این مجموعه ساخته شده است.

رابرت پتینسون هفتمین بازیگری است که در طول تاریخ این فرنچایز، موفق به ایفای نقش مأمور مخفی بریتانیا شده و این رقم نشان‌دهنده تنوع در انتخاب ستاره‌های اصلی این سری است.

تغییر مالکیت و استراتژی جدید آمازون ام‌جی‌ام

فیلم جدید جیمز باند، نخستین پروژه مهم این مجموعه تحت مدیریت استودیوی آمازون ام‌جی‌ام خواهد بود که در سال ۲۰۲۵ کنترل خلاقانه آن را به دست گرفت.

این استودیو در چارچوب یک همکاری مشترک با مایکل ویلسون و باربرا بروکلی، مالکان اصلی حقوق این مجموعه، اکنون مسئولیت تولید و هدایت هنری پروژه‌های آینده را بر عهده دارد.

این تغییر ساختاری نشان‌دهنده ورود یک غول رسانه‌ای به یکی از ارزشمندترین فرنچایزهای هالیوود است و انتظارات زیادی را برای بازتعریف شخصیت جیمز باند ایجاد کرده است.

تیم خلاقانه و کارگردان نامزد جایزه اسکار

دنی ویلنوو، کارگردان برنده نامزدی جایزه اسکار که پیش‌تر آثار ماندگاری مانند سه‌گانه تل‌ماسه، فیلم محبوسان و ورود را کارگردانی کرده است، مسئولیت کارگردانی فیلم جدید را بر عهده دارد.

استیون نایت، نویسنده و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی، نیز نوشتن فیلمنامه این اثر را بر عهده دارد و ترکیب نام این دو هنرمند، کیفیت سینمایی پروژه را تضمین می‌کند.

پتینسون در بیانیه‌ای با اشاره به دنی ویلنوو، ایمی پاسکال، دیوید هیمن و تانیا لاپوینت، از اعتماد این تیم به او قدردانی کرد و آن را تحقق یک رؤیای بزرگ توصیف نمود.

جایگزینی و واکنش‌های اولیه به انتخاب بازیگر

رابرت پتینسون جانشین دنیل کریگ می‌شود که پس از ایفای نقش در فیلم زمانی برای مردن نیست در سال ۲۰۲۱، از این نقش کناره‌گیری کرد و فصلی جدید را آغاز نمود.

پتینسون که در سال جاری در فیلم‌های اودیسه، درام و پرایم‌تایم دیده شد، ماه آینده نیز در نقش‌آفرینی خود در تل‌ماسه: قسمت سوم به کارگردانی ویلنوو حضور خواهد داشت.

قبل از اعلام نهایی، نام بازیگران جوان‌تری مانند کالوم ترنر، جک لودن و جاش اوکانر به عنوان گزینه‌های محتمل برای تصاحب این نقش مطرح بود، اما پتینسون با اعتماد به نفس کامل وارد این رقابت شد.

این انتخاب می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازار فیلم‌های سینمایی و انتظارات هواداران سراسر جهان داشته باشد و آینده‌ای متفاوت را برای مأمور ۰۰۷ رقم بزند.