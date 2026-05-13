عباس اورسجی برای سومین بار متوالی به ریاست فدراسیون کبدی انتخاب شد. در این مجمع، معاون قهرمانی وزارت ورزش بر اهمیت موفقیت در بازیهای ناگویا، رعایت انضباط مالی و تقویت ارتباط با هیئتهای استانی تاکید کرد.
در یک رویداد ورزش ی مهم که با حضور فعال نمایندگان و اعضای مجمع برگزار شد، انتخابات ریاست فدراسیون کبدی کشور طی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به برگزاری رسید.
در این مجمع انتخاباتی که فضای حاکم بر آن نشاندهنده تمایل به تداوم مدیریت فعلی بود، عباس اورسجی توانست با کسب ۴۳ رای از مجموع ۵۴ رای موجود، برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون کبدی برگزیده شود. این موفقیت چشمگیر در کسب آرا نشاندهنده اعتماد عمیق جامعه کبدی به برنامههای اجرایی و دستاوردهای دوره گذشته اورسجی است و در عین حال، مسئولیتی سنگینتر را بر دوش وی قرار میدهد تا در دوره جدید، استانداردهای موفقیت را ارتقا بخشد و جایگاه ایران را در عرصههای بینالمللی تثبیت نماید.
سید محمدشروین اسبقیان، معاون قهرمانی وزارت ورزش، در سخنرانی مفصل خود در این مجمع، نکات کلیدی و استراتژیکی را مورد بررسی قرار داد. وی با اشاره به افق پیشروی ورزش کبدی، بر اهمیت حیاتی بازیهای ناگویا تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که موفقیت در این رقابتها برای اعتبار ملی و توسعه این رشته ورزشی بسیار تعیینکننده است.
اسبقیان همچنین از تلاشهای بیوقفه مجموعه فدراسیون و سرپرستان برنامهها قدردانی کرد و به طور ویژه به قهرمانی تیم ملی در بازیهای ساحلی سانیا اشاره نمود که دستاوردی درخشان برای ورزش کشور محسوب میشود. وی در بخشی از سخنان خود، از خانم ساکی به دلیل هماهنگیهای به موقع با وزارت ورزش و کمیتههای مربوطه تشکر کرد و ایشان را یکی از توانمندترین و بهترین سرپرستان در بازه زمانی معاونت خود معرفی نمود که توانستند برنامهها را با دقت و نظم پیش ببرند.
از سوی دیگر، معاون قهرمانی وزارت ورزش چشماندازهای سختگیرانهای را برای رئیس منتخب ترسیم کرد. وی تاکید کرد که انتظارات از عباس اورسجی در این دوره بسیار بالا است و فدراسیون باید در تمامی حوزهها، از زیرساختی گرفته تا توسعهای، فعالانه عمل کند. یکی از محورهای اصلی سخنان اسبقیان، موضوع انضباط مالی بود؛ وی صریحا اعلام کرد که رعایت دقیق قوانین مالی و شفافیت در هزینهها، اولویت اول وزیر ورزش است.
او با اشاره به مشکلاتی که در برخی فدراسیونهای دیگر در بخش مالی مشاهده شده، ابراز امیدواری کرد که فدراسیون کبدی در این دوره الگویی از نظم و انضباط مالی باشد تا از هرگونه تخلفات احتمالی پیشگیری شود. علاوه بر این، اسبقیان بر لزوم تقویت ارتباطات با هیئتهای استانی تاکید کرد و خواستار حضور جدیتر و مستمر رئیس فدراسیون در مجامع استانی شد تا عدالت در توزیع منابع و توجه به استعدادهای سراسر کشور محقق گردد.
در بخش دیگری از اظهارات خود، اسبقیان به پیوند میان ورزش و آرمانهای ملی پرداخت. وی معتقد است که در شرایط کنونی، حضور جامعه ورزش در کنار مردم و دلاوران کشور ضروری است. او تاکید کرد که ورزشکاران و مدیران ورزشی باید همگام با مردم در مسیر آرمانهای ملی و در کنار رهبری ایستاده باشند و نباید حضور فعال اجتماعی خود را رها کنند.
این دیدگاه نشاندهنده تلاش وزارت ورزش برای تبدیل کردن جامعه ورزشی به یک نیروی اثرگذار در عرصههای اجتماعی و ملی است. در پایان، اسبقیان در گفتگو با خبرنگاران، به موضوع اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی پرداخت. وی از برگزاری مراسم بدرقهای باشکوه در میدان انقلاب در کنار مردم خبر داد و اشاره کرد که فوتبالیستهای پرافتخار کشور که با تلاش زیاد سهمیه جام جهانی را کسب کردهاند، در این مراسم حضور خواهند داشت.
وی توضیح داد که تیم ملی برای آمادگی هرچه بیشتر و برگزاری تمرینات منسجم، عازم ترکیه میشود تا با بیشترین توان ممکن به اهداف مدنظر برسد. اسبقیان تاکید کرد که دولت، وزارت ورزش و شخص رئیس جمهور به طور جدی موضوعات مربوط به فوتبال را دنبال میکنند تا تمامی شرایط برای اعزام مقتدرانه تیم ملی فراهم شود.
همچنین وی به جلسه اخیر خود با دکتر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، اشاره کرد و گفت که در این جلسه گزارشی جامع از موفقیتها و مدالهای کسب شده در ورزشهای مختلف ارائه شد که بازخوردهای بسیار مثبتی به همراه داشت و قطعا نتایج درخشانی برای توسعه ورزش کشور در آینده خواهد داشت
