انتخابات شورای شهر تهران در شرایط جدید؛ ضرورت تمرکز بر بازیابی اجتماعی

تحلیلی بر ویژگی‌های انتخابات تناسبی شورای شهر تهران و وظایف اعضای آینده در دوره پساجنگ، با تأکید بر یکپارچگی لیست نیروهای بهبودخواه و تکیه بر شبکه‌های اجتماعی.

انتخابات شورای شهر تهران در شرایطی برگزار می‌شود که مختصات سیاسی جدیدی بر آن حاکم است. نخستین ویژگی، تغییر نظام انتخاباتی از اکثریتی به تناسبی است که تأثیر عمیقی بر نحوه رأی‌دهی و نقش نمایندگان دارد.

در این نظام، هر رأی برای تک تک اعضای لیست اهمیت پیدا می‌کند و دوران اتکا به لیست‌های کلی به پایان رسیده است. دومین ویژگی، فضای پس از جنگ‌های اخیر در منطقه است که تهران را به کانون اصلی تهاجمات در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تبدیل کرد. این تحولات، ضرورت بازنگری در رویکردهای انتخاباتی و وظایف شورای آینده را دوچندان کرده است.

برای موفقیت در این انتخابات، نیروهای بهبودخواه باید لیستی یکپارچه تشکیل دهند که شامل تمام ظرفیت‌های سیاسی، مدنی و تخصصی شود. این لیست نباید به چشم شرکت سهامی دیده شود که در آن حضور افراد به دلیل توصیه‌ها یا وابستگی‌های نسبی و سببی به عنوان رزومه‌سازی سیاسی تلقی گردد. بلکه هر عضو باید برند مشخص خود را داشته باشد و طرحی عملی برای دوران پس از انتخابات ارائه دهد.

همچنین، با توجه به پایان یافتن رأی‌دهی توده‌ای، باید بر نقش شبکه‌های گروه‌های مرجع اجتماعی، مانند انجمن‌های مدنی، صنفی و تخصصی تکیه کرد. این شبکه‌ها هستند که مشارکت را شکل می‌دهند و صدای واقعی ملت را به گوش شورا می‌رسانند. در شورای آینده، چهار دستورکار اصلی وجود دارد. نخست، تمرکز بر بازیابی اجتماعی از طریق بخش‌هایی در شورا و شهرداری که امکان مانور بر محورهای جامعه، فرهنگ، اجتماعات محلی، مشارکت و فضاهای عمومی را فراهم می‌کند.

دوم، تکثیر نهادی و مدنی شورا با الهام از تجربه شورایاری که در دوره ششم به محاق رفت. سوم، شنیدن مستمر و هدفمند شهر از طریق گفت‌وگوی برابر با همه اقشار در فضاهای گشوده. چهارم، ائتلاف‌سازی‌های موضوعی و موردی برای پیشبرد امور شهری و کاهش قطبی‌شدن. با توجه به ترکیب احتمالی چندلیستی شورا، این ائتلاف‌ها می‌توانند به تنش‌زدایی و همکاری مؤثر کمک کنند.

انتخابات شورای شهر تهران نه فقط یک رویداد سیاسی، بلکه فرصتی برای بازتعریف رابطه میان شهروندان و مدیریت شهری است. ضروری است که اعضای آینده شورا با درک این پیچیدگی‌ها، به جای قدرت‌نمایی سیاسی، بر بهبود کیفیت زندگی شهری و مشارکت واقعی مردم تمرکز کنند. تنها در این صورت است که شورا می‌تواند به نهادی تأثیرگذار در حل مسائل کلان شهر تهران تبدیل شود





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