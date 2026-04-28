بنیاد مکتب حاج قاسم ویدئویی جدید از سخنرانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی منتشر کرد که در آن به موضوعات استراتژیک مانند تنگه هرمز و حملات سایبری ایران اشاره شده است. در همین زمان، بازارهای مالی نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه کردند.
بنیاد مکتب حاج قاسم با انتشار ویدئویی از سخنرانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی ، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ و در جمع پیشکسوتان و فرماندهان لشکر ۴۱ ثارالله بیان شده است، توجهات را به خود جلب کرد.
در این سخنرانی، شهید سلیمانی با تاکید بر اصل توازن قدرت در منطقه، اظهار داشت که هر فشاری که بر جمهوری اسلامی وارد شود، به صورت دوچندان بر دشمنان بازگردانده خواهد شد. او با اشاره به موضوع نفت و تنگه هرمز، گفت: مسئولین جمهوری اسلامی بارها تاکید کردهاند که اگر نفت ایران به فروش نرسد، نفت دیگر کشورها نیز به فروش نخواهد رسید. این حرف بلوف نیست و کاملا امکانپذیر است.
بستن تنگه هرمز، امروز برنامه جمهوری اسلامی است و این تصمیم به هیچ وجه تهدیدی نیست، بلکه یک واقعیت است. این اظهارات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با دیدگاهی استراتژیک و با توجه به توانمندیهای خود، به مدیریت بحرانها و تهدیدات منطقهای میپردازد.
از سوی دیگر، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات سایبری ایران به صدها پرسنل نظامی و مقام آمریکایی، اعلام کرد که جنگ را تمامشده تلقی نمیکنیم و بانک اهداف و تجهیزاتمان را به روز کردهایم. این اظهارات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در حالت آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات خارجی قرار دارد. در کنار این موضوعات، بازارهای مالی نیز تحرکات قابل توجهی را تجربه کردند.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایشی شد و پیشبینی میشود که مثقال طلا در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت به کانال ۸۱ میلیون تومانی برسد. همچنین، قیمت دلار، طلا و سکه امروز جهش قابل توجهی را تجربه کردند و سکه با جهش ۱۰ میلیون تومانی، توجهات را به خود جلب کرد. علاوه بر این، قیمت دینار عراق نیز در روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تغییرات قابل توجهی را تجربه کرد.
این تحرکات در بازارهای مالی نشان میدهد که شرایط اقتصادی کشور در حال تغییر است و عوامل مختلفی از جمله تحریمها، تحولات منطقهای و سیاستهای داخلی بر این تغییرات تاثیر میگذارند. در همین راستا، میراث تلخ نیکسون برای ترامپ نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم در تحلیلهای سیاسی مطرح شده است.
این موضوع نشان میدهد که سیاستهای خارجی ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ، تاثیرات عمیقی بر روابط بینالمللی و منطقهای داشته است و همچنان بر سیاستهای کنونی تاثیر میگذارد
