انتخابات مجارستان: رقابت بر سر قدرت و آینده یک کشور

در انتخابات پارلمانی مجارستان، مردم این کشور به پای صندوقهای رأی رفتند تا سرنوشت قدرت ۱۶ ساله ویکتور اوربان را رقم بزنند. در این میان، پتر مادیار، رقیب اصلی اوربان، با وعده بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد وارد میدان شده است. نتیجه انتخابات، آینده مجارستان و مسیر پیش روی این کشور را تعیین خواهد کرد.
مردم مجارستان در روز یکشنبه، ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین)، در انتخابات پارلمانی شرکت کردند تا سرنوشت ۱۶ سال قدرت بیرقیب ویکتور اوربان ، نخستوزیر کنونی را رقم بزنند. اوربان در سخنانی به هواداران خود گفت که این انتخابات فراتر از یک رویداد سیاسی است و در واقع، آینده و مسیر پیش روی کشور را تعیین میکند. او مجارستان را به یک دموکراسی غیرلیبرال تبدیل کرده است که بر ارزشهای ملی و سنتهای محافظهکارانه تأکید دارد، و نه بر اصول لیبرالی.
اوربان معتقد است که مجارستان در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و باید میان حفظ استقلال و یا پذیرش مسیر دیگری انتخاب کند. او مسیر دوم را مسیر آزادی و سربلندی ملت مجارستان میداند. \اما اردوگاه اوربان نیز از احتمال تغییر قدرت پس از ۱۶ سال هراس دارد. حتی برخی از حامیان اوربان، احتمال پیروزی حزب راستگرای 'فیدس' به رهبری او را چندان بالا نمیدانند. در این میان، پتر مادیار، چهرهای جدید در صحنه سیاست مجارستان، به عنوان یک رقیب جدی ظاهر شده است. مادیار که زمانی همسر وزیر دادگستری دولت اوربان بود و خود نیز در ساختار قدرت فیدس حضور داشت، دو سال پیش از این حزب جدا شد و به منتقد جدی آن تبدیل شد. او با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و تمرکز بر مناطق روستایی - که معمولاً حوزههای نفوذ فیدس هستند - کارزار انتخاباتی خود را پیش میبرد. ویدیوهایی که مادیار از شرایط نامناسب بیمارستانها منتشر کرد، توجه گستردهای را به خود جلب کرد. مادیار بر بهبود نظام سلامت و آموزش با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا - که حدود ۲۰ میلیارد یورو و به دلیل تحریمها مسدود شده است - تأکید دارد و وعده مبارزه با فساد و بازگرداندن حاکمیت قانون را داده است. در همین راستا، در میدان قهرمانان بوداپست، کنسرتی بزرگ با حضور هنرمندان و فعالان جامعه مدنی برگزار شد که نشاندهنده امید مردم به پیروزی مادیار بود.\اگر حزب 'تیسا' به رهبری مادیار در انتخابات پیروز شود، میزان این پیروزی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. کسب دو سوم کرسیهای پارلمان، قدرت بیحد و حصری را برای تغییر قانون اساسی و ساختار قدرت به دست میدهد؛ همانطور که اوربان در سال ۲۰۱۰ انجام داد. اما اگر 'تیسا' نتواند به این اکثریت دست یابد، دولت آینده ضعیف خواهد بود و با مقاومت 'فیدس' مواجه خواهد شد. در آستانه انتخابات، کشف مواد منفجره در یک خط لوله در صربستان، جنجالآفرین شد و اتهاماتی علیه کییف مطرح گردید. در همین حال، گزارشهایی مبنی بر تبادل اطلاعات حساس اتحادیه اروپا توسط مجارستان با روسیه منتشر شد. کییف، مجارستان و اسلواکی را به تهدید قطع برق اضطراری متهم کرد. در تحولات دیگر، فرمانده ارتش بریتانیا نسبت به احتمال جنگ هشدار داد و اعلام شد که ثبت دادههای بیومتریک افراد فاقد گذرنامه اتحادیه اروپا به صورت دیجیتالی جایگزین مهر گذرنامه در محدوده شنگن میشود. همچنین، صدراعظم آلمان از سرگیری مذاکرات مستقیم با ایران پس از توافق آتشبس میان آمریکا و ایران خبر داد. این رویدادها، نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و چالشهای داخلی مجارستان در این مقطع حساس است
