انتشار جی‌تی‌ای ۶ در ۲۸ آبان با قیمت تقریبی ۲۱ میلیون تومان و حجم ۲۱۲ گیگابایتی، گیمرهای ایرانی را با محدودیت پرداخت، اینترنت کند و نبود زبان فارسی روبه‌رو کرده است.

جی‌تی‌ای ۶ ، نسخه جدید مجموعه بازی‌های راک‌استار ، پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. این نخستین نسخه جدید مجموعه پس از ۱۳ سال است و نسلی از گیمرهای ایرانی که با نسخه‌های فارسی و خودروهای ایرانی در این بازی بزرگ شده‌اند، حالا برای تجربه آن با مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی روبه‌رو هستند.

عرضه جهانی جی‌تی‌ای ۶ از بامداد ۲۸ آبان ابتدا در نیوزیلند آغاز شد و سپس در سایر کشورها ادامه یافت. در سیدنی بازیکنان تجربه خود را به‌صورت زنده پخش کردند و در لندن جشن‌های شمارش معکوس برگزار شد. در ایران، بسیاری از طرفداران که اکنون وارد بزرگسالی شده‌اند، با هزینه، اینترنت و زبان بازی درگیر شده‌اند.

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میراث فارسی جی‌تی‌ای در میان گیمرهای ایرانی

مجموعه جی‌تی‌ای برای بسیاری از گیمرهای ایرانی فراتر از یک بازی خارجی بوده است. راهنماهای فارسی، رمزهای تقلب و نسخه‌های تغییریافته در وبلاگ‌ها و انجمن‌های اینترنتی دست‌به‌دست می‌شد و کاربران با ساخت و نصب تغییرهایی موسوم به "مود" محیط بازی را به زندگی خود نزدیک‌تر می‌کردند.

یکی از نمونه‌های این تغییرها، اضافه‌کردن خودروهای ایرانی مانند پراید به خیابان‌های مجازی بازی بود. گروه‌های مستقل نیز با انتشار راهنما، زیرنویس و دوبله فارسی تلاش کردند داستان و ماموریت‌ها را برای مخاطبان ایرانی قابل‌فهم‌تر کنند، هرچند این فعالیت‌ها ارتباطی با پشتیبانی رسمی شرکت راک‌استار نداشتند.

محدودیت زبان فارسی و نسخه‌های سیستم‌عامل

فارسی در فهرست زبان‌های رسمی جی‌تی‌ای ۶ قرار ندارد؛ موضوعی که می‌تواند دنبال‌کردن داستان و ماموریت‌ها را برای بازیکنانی که به زبان‌های پشتیبانی‌شده تسلط ندارند دشوار کند. در جی‌تی‌ای ۵ گروه‌های مستقل با انتشار پچ فارسی و دوبله این محدودیت را کاهش دادند، اما هنوز زمان فراهم‌شدن امکانات مشابه برای نسخه ششم مشخص نیست.

جی‌تی‌ای ۶ در زمان عرضه تنها برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس منتشر شده است. برای نسخه رایانه شخصی هنوز تاریخی اعلام نشده و این موضوع دسترسی به ابزارهای رایج ساخت مود را برای بخشی از بازیکنان محدود می‌کند.

هزینه خرید و دانلود بازی در ایران

قیمت نسخه استاندارد جی‌تی‌ای ۶ در فروشگاه آمریکایی پلی‌استیشن ۷۹ دلار و ۹۹ سنت است. با نرخ ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار که رویترز در سوم اکتبر ۲۰۲۶ گزارش کرد، قیمت معادل حدود ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم بدون احتساب هزینه کنسول و واسطه‌ها بوده و لزوما قیمت روز انتشار در ایران نیست.

محدودیت پرداخت بین‌المللی نیز بسیاری از کاربران ایرانی را به استفاده از گیفت‌کارت یا فروشندگان واسطه وابسته کرده است. جی‌تی‌ای ۶ بسته به دستگاه تا ۲۱۲ گیگابایت فضای آزاد نیاز دارد. بر اساس گزارش "دیتاریپرتال"، سرعت میانه دانلود اینترنت ثابت ایران در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۹٫۵۱ مگابیت بر ثانیه بود؛ با این سرعت، دانلود ۲۱۲ گیگابایت در شرایط ایده‌آل حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد و قطعی یا افت سرعت می‌تواند زمان بیشتری بیفزاید.

واکنش گیمرهای ایرانی به بازگشت جی‌تی‌ای

برای بسیاری از گیمرهای ایرانی، مشکل تنها هزینه خرید بازی نیست، بلکه دانلود فایل حدود ۲۰۰ گیگابایتی با اینترنت کند نیز به مانعی دیگر تبدیل شده است. یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وجود تمایل به خرید بازی، به دلیل دانلود ۲۰۰ گیگابایت با این سرعت اینترنت فعلاً از خرید صرف‌نظر کرده است.

کاربر دیگری با اشاره طنزآمیز به زمان طولانی دانلود نوشت که با سرعت اینترنت ایران، دانلود این حجم شاید تا زمان انتشار نسخه بعدی بازی به پایان نرسد. قیمت جی‌تی‌ای ۶ در ایران حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که جی‌تی‌ای ۵ در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹۰ هزار تومان و جی‌تی‌ای ۳ در سال ۱۳۸۰ تنها ۴۰ هزار تومان قیمت داشت. بخش عمده این افزایش به کاهش ارزش پول ایران در برابر دلار نسبت داده می‌شود؛ نرخ دلار در بازار آزاد ایران از حدود ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۰ به ۲۶۶ هزار تومان رسیده است.