فوتبال۳۶۰ گزارش داد پس از اختصاص پاداش ۳۵۰ میلیارد تومانی به بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال، امیر قلعه‌نویی فدراسیون فوتبال را تهدید کرده در صورتی که پاداش ۱۳۶ میلیارد تومانی، معادل ۸۰۰ هزار دلار را پیش از بازی با نیوزیلند دریافت نکند، در این مسابقه روی نیمکت تیم ملی نمی‌نشیند. در این گزارش آمده که قلعه‌نویی حتی زبان تهدید به کار برده و گفته اگر قبل از بازی نخست، مقابل نیوزیلند، این رقم پاداش به حسابش واریز نشود، روی صندلی سرمربیگری تیم ملی نخواهد نشست.

فوتبال۳۶۰ گزارش داد پس از اختصاص پاداش ۳۵۰ میلیارد تومانی به بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال ، امیر قلعه‌نویی فدراسیون فوتبال را تهدید کرده در صورتی که پاداش ۱۳۶ میلیارد تومانی، معادل ۸۰۰ هزار دلار را پیش از بازی با نیوزیلند دریافت نکند، در این مسابقه روی نیمکت تیم ملی نمی‌نشیند.

در این گزارش آمده که قلعه‌نویی حتی زبان تهدید به کار برده و گفته اگر قبل از بازی نخست، مقابل نیوزیلند، این رقم پاداش به حسابش واریز نشود، روی صندلی سرمربیگری تیم ملی نخواهد نشست. فوتبال۳۶۰ نوشته که از آنجا که قلعه‌نویی اطمینان خاطر ندارد بعد از جام جهانی همچنان سرمربی تیم ملی باشد، می‌خواهد قبل از شروع جام، این رقم پاداش را در حسابش داشته باشد.

فدراسیون فوتبال اما با تکذیب این گزارش نوشت: «مطالب منتشرشده در این خصوص صحت نداشته و صرفا در راستای فضاسازی رسانه‌ای و تشویش افکار عمومی است.





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تیم ملی فوتبال امیر قلعه‌نویی تهدید پاداش نیوزیلند

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