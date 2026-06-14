امیر قلعه‌نویی، پس از شکست تیمش مقابل استقلال در نیمه‌نهایی جام حذفی، جمله‌ای را مقابل دوربین صداوسیما به زبان آورد که کمتر کسی انتظار شنیدنش را از یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فوتبال ایران داشت: «در این چهل سال فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم.» این جمله‌ بی‌هزینه نماند و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امیر قلعه‌نویی را محروم و جریمه کرد. اما آنچه بیش از خود محرومیت جلب توجه می‌کرد، سرنوشت گوینده بود. کمتر از یک سال بعد، همان مرد به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد، با تیم به جام ملت‌های آسیا رفت، پس از حذف در نیمه‌نهایی همچنان سرمربی تیم ماند و سه سال بعد، تیم ملی را به جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

امیر قلعه‌نویی ، پس از شکست تیمش مقابل استقلال در نیمه‌نهایی جام حذفی ، جمله‌ای را مقابل دوربین صداوسیما به زبان آورد که کمتر کسی انتظار شنیدنش را از یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فوتبال ایران داشت: «در این چهل سال فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم.

» این جمله‌ بی‌هزینه نماند و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امیر قلعه‌نویی را محروم و جریمه کرد. اما آنچه بیش از خود محرومیت جلب توجه می‌کرد، سرنوشت گوینده بود. کمتر از یک سال بعد، همان مرد به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد، با تیم به جام ملت‌های آسیا رفت، پس از حذف در نیمه‌نهایی همچنان سرمربی تیم ماند و سه سال بعد، تیم ملی را به جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

امیر قلعه‌نویی درحالی‌که آماده حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان است، همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین چهره‌های فوتبال ایران است: مردی که منتقدانش او را «نماد فوتبال سنتی» و «پرورش یافته و محصول ساختار قدرت در فوتبال ایران» می‌دانند و حامیانش از او به عنوان موفق‌ترین مربی تاریخ لیگ برتر یاد می‌کنند. زندگی حرفه‌ای امیر قلعه‌نویی پر از تضادهایی است که او را در منطقه‌ خاکستری بین محبوبیت و طرد نگه می‌دارد





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