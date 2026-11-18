سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به میانگین سنی ۲۵ ساله در زمان گلزنی، از عملکرد ناکافی بازیکنان کهنه‌کار انتقاد کرد و بر لزوم کمک به جوانان تاکید نمود.

امیر قلعه‌نویی ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ، در کنفرانس خبری پس از بازگشت این کاروان از تورنمنت بصره ، با بیان اینکه در زمان گلزنی تیم‌اش میانگین سنی ۲۵ سال بوده است، از عملکرد برخی بازیکنان باسابقه انتقاد کرد. وی با اشاره به فداکاری‌های انجام شده برای شرکت در بازی‌های آسیایی ناگویا توضیح داد که چگونه برنامه‌ریزی‌های پس از جام جهانی با این رویداد تداخل پیدا کرد.

انتقاد از بازیکنان باتجربه و نقش آن‌ها در تیم

قلعه‌نویی با تاکید بر اینکه بازیکنان باتجربه باید به عنوان الگو و راهنما عمل کنند، اظهار داشت که توقعات او از این گروه فراتر از وظایف معمول بوده است. او تصریح کرد که انتظار داشت این بازیکنان کهنه‌کار با تجربه و تخصص خود به رشد و تکامل نسل جوان‌تر کمک کنند، اما متاسفانه این انتظار برآورده نشد. سرمربی تیم ملی افزود که به بازیکنان گفته است باید عملکردی بهتر از وضعیت فعلی داشته باشند تا شانس بازگشت به اردوها را داشته باشند.

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تلفیق تجربه جوانان و کهنه‌کاران در تورنمنت بصره

در خصوص ترکیب تیم در تورنمنت بصره، وی گفت که هدف استفاده از تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه بوده است. بازیکنانی که برای اولین بار به این اردو دعوت شدند، عملکرد رضایت‌بخشی ارائه دادند و نشان دادند که می‌توانند به تیم کمک کنند. با این حال، سرمربی معتقد است برای حفظ و ارتقای این وضعیت، نیاز به برگزاری اردوها و بازی‌های قدرتمندتر با تیم‌های مطرح وجود دارد تا عیار واقعی بازیکنان در شرایط سخت‌تر سنجیده شود.

تحلیل میانگین سنی تیم و مقایسه با رقبا

اگرچه قلعه‌نویی اعلام کرد که به آمار دقیق کاهش میانگین سنی تیم ملی نسبت به رقبایی مانند عربستان و کره جنوبی دقت نکرده است، اما تاکید کرد که در لحظه گلزنی، میانگین سنی بازیکنان ۲۵ سال بوده است. او ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد و نسل خوبی از بازیکنان ساخته شود. همچنین او به رصد دقیق عملکرد بازیکنان اشاره کرد و بیان داشت که بازگشت به تیم منوط به بهبود قابل توجه عملکرد فعلی آن‌هاست.

تجربه حضور در مقابل هواداران و چالش‌های میدان

سرمربی تیم ملی به اهمیت حضور در مقابل هواداران و بازی در شرایط پرفشار اشاره کرد و گفت که بازی در چشمان ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر تاثیر مثبتی بر تیم داشت. او با یادآوری اینکه ۵۰۰ روز است تیم ملی در ایران و مقابل چشم هواداران بازی نکرده، بر دلتنگی موجود بین بازیکنان و مردم تاکید نمود. قلعه‌نویی همچنین به اشتباهات دفاعی اشاره کرد و گفت که دقیقا از همان نقطه‌ای که هشدار داده بود، گل دریافت شد، اما معتقد است فوتبال پر از غیرقابل پیش‌بینی‌هاست و نباید منتظر نتیجه خاصی بود.

برنامه برای استخدام دستیار خارجی و آینده تیم

در پایان صحبت‌های خود، امیر قلعه‌نویی درباره آینده کادر فنی و حضور دستیاران جدید توضیح داد. وی اعلام کرد که به دنبال همکاری با یک دستیار خارجی است که نگرش و دیدگاه‌های او با سبک کار سرمربی تیم ملی همخوانی داشته باشد. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای مدرن‌سازی و ارتقای کیفیت آماده‌سازی تیم برای مراحل آینده مسابقات بین‌المللی است.