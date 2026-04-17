دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که به استرالیا پناهنده شده بودند، با انتشار بیانیهای از حمایتهای بشردوستانه در این کشور قدردانی کرده و ابراز امیدواری نمودند که بتوانند زندگی و ورزش خود را در امنیت ادامه دهند. این در حالی است که پنج عضو دیگر این کاروان پس از فشارهای وارده به ایران بازگشتند.
فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده، دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران ، که در پی آغاز درگیریها در منطقه و همزمان با برگزاری مسابقات جام ملتهای آسیا در استرالیا ، تصمیم به پناهندگی در این کشور گرفتند، با انتشار بیانیهای مشترک از دولت استرالیا برای اعطای حمایت بشردوستانه و فراهم آوردن مکانی امن در این کشور زیبا، تشکر و قدردانی کردند.
این دو ورزشکار که در زمان نخستین بازی تیم ملی ایران در استرالیا، به دلیل نخواندن سرود ملی، مورد انتقاد و اتهام خیانت قرار گرفتند، ابتدا جزء هفت عضوی بودند که از بازگشت به ایران خودداری کردند. اما پس از افزایش فشارهای وارده بر خود و خانوادههایشان در ایران، پنج نفر از این گروه تصمیم به بازگشت گرفتند. پسندیده و رمضانیزاده در بیانیه خود اعلام کردند که مهربانی و حمایتی که در این مقطع چالشبرانگیز دریافت کردهاند، امید به آیندهای را در آنها زنده کرده است؛ آیندهای که بتوانند در امنیت زندگی و ورزش کنند. آنها همچنین از جامعه ایرانیان مقیم استرالیا به دلیل حمایتهایشان سپاسگزاری کرده و اظهار داشتند که این همدلی باعث شده است در این دوره گذار کمتر احساس غربت کنند. این دو بازیکن تأکید کردند که در حال حاضر تمرکز اصلی آنها بر امنیت، سلامت و آغاز روند بازسازی زندگیشان است و آرزوی ادامهی حرفهی ورزشی خود در استرالیا را دارند، هرچند هنوز آمادگی لازم برای صحبت علنی در خصوص اتفاقات رخ داده را ندارند. انتشار تصاویری از این دو ورزشکار در حال تمرین با باشگاه فوتبال بریزبن رور، یک هفته پس از درخواست پناهندگیشان، نشان از پیگیری جدی مسیر ورزشی آنها در استرالیا دارد. این در حالی است که این دو بازیکن پس از آن در انظار عمومی دیده نشده و در یک خانهی امن اسکان داده شدهاند. بازگشت پنج عضو دیگر تیم ملی فوتبال زنان ایران به کشور، با واکنشهای متفاوتی روبرو شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکههای اجتماعی ضمن تقدیر از این بازیکنان و کادر سرپرستی، آنها را فرزندان میهن نامید و بازگشتشان را ناامید کننده برای دشمنان و نشانهی تسلیم نشدن در برابر فریب و ارعاب عناصر ضد ایرانی توصیف کرد. اما در روزهای اخیر، خبری مبنی بر مصادره اموال زهرا قنبری، کاپیتان این تیم و یکی از بازیکنانی که به ایران بازگشته بود، منتشر شد. این موضوع با واکنشهای اعتراضی همراه شد، اما مقامات جمهوری اسلامی این مسئله را رد کرده و ادعا نمودند که صرفاً تشابه اسمی رخ داده است. این اتفاقات نشاندهنده پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی پیرامون تصمیمات این ورزشکاران و تأثیرات آن بر زندگی شخصی و حرفهای آنهاست. موضوع پناهندگی و بازگشت این بازیکنان، بازتابدهنده چالشهای پیش روی ورزشکاران زن در ایران و فشارهای اجتماعی و سیاسی است که ممکن است با آن مواجه شوند. در حالی که دو بازیکن، امید به آیندهای امن و ورزشی در استرالیا دارند، سرنوشت و جزئیات بازگشت سایر اعضا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و هرگونه ادعا یا تکذیب رسمی از سوی مقامات، نیازمند بررسی و تأیید بیشتر است
