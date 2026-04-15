در شرایط پرتلاطم کنونی خاورمیانه، مردم ایران با خلاقیت و خودجوشی در حال شکل‌دهی به فضاهای اجتماعی و حمایتی در محلات خود هستند. این تشکل‌های مردمی، با الهام از تجربیات تاریخی و با رویکردی نو، سعی در ایجاد تاب‌آوری و ساختن آینده‌ای بهتر دارند.

در این دوران پرتلاطم که سران جنگ‌افروز آمریکا و اسرائیل منطقه خاورمیانه را در آتش درگیری فرو برده‌اند، مردم عادی نیز بیکار ننشسته‌اند و به دنبال یافتن روزنه‌های امید و ایجاد فضاهایی برای تنفس هستند؛ فضاهایی که بتوان در اتمسفر کلی جنگ و خشونت، درونی آرامش‌بخش داشت و تا حدودی تسکین یافت. بدون شک، ما قادر هستیم در همین جو پرالتهاب جنگ و بلاتکلیفی، هر یک به فکر خلق فضایی مناسب و قابل زندگی برای رشد اجتماعی خود و اطرافیانمان در سطح قومی، محلی و حرفه‌ای باشیم.

خوشبختانه، در یکی، دو ماه اخیر نشانه‌هایی از این تلاش‌ها مشاهده شده است و هر روز، در همین دنیای بدون اینترنت و با اتکا به رسانه‌های موجود، شاهد جوانه‌زدن این iniciativas هستیم. این تلاش‌ها، نشان‌دهنده روحیه انعطاف‌پذیری و همبستگی مردم ایران در مواجهه با چالش‌هاست. در حالی که گروه‌های موازی با ساختارهای دولتی برای کمک به مردم در دوران جنگ زودتر از سایر جمع‌های مستقل صنفی-حرفه‌ای یا محلی شکل گرفته‌اند، اما جمع‌های خودجوش و غیرسیاسی نیز توانسته‌اند در موضوعات مختلف ابراز وجود کنند و چراغ راهی برای عبور از بحران و برساختن آینده‌ای برنامه‌ریزی‌شده‌تر و ماندگارتر در برخی زمینه‌ها روشن کنند. به عنوان مثال، فعالان برخی محلات جنوب شهر تهران، گروهی کانالی به نام سرای محله باغ آذری را در پیام‌رسان «بله» راه‌اندازی کرده‌اند و زیرمجموعه‌هایی چون آموزش‌های شهروندی ناحیه ۶، خانه سلامت، خانه دوام و ایمنی، کانون گردشگری، صدای محله، کانون دختران، کانون پسران و روابط عمومی را فعال نموده‌اند. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که سراهای محلات ۳۵۲گانه تهران ظاهراً از ابتدای جنگ رمضان به طور رسمی تعطیل هستند و هنوز هم درهای خود را به روی فعالیت‌های روزمره محلی مانند مهدکودک و کلاس‌های مختلف باز نکرده‌اند، که این خود نشان‌دهنده ضرورت فعالیت‌های مردمی مستقل است. تشکیلات بزرگ دیگری که با هدف ارتقای تاب‌آوری شهری و محلات شکل گرفته و به سرعت ۱۰ هزار عضو جذب کرده است، تحت عنوان «همتا» (هسته‌های محلی تاب‌آور) در ۲۲ منطقه تهران فعال شده است. این هسته‌ها که از سوی قرارگاه مردمی شهید باقری تهران مدیریت می‌شوند، با ابلاغیه‌ای از سوی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به استانداری‌های سراسر کشور، در مساجد مستقر شده و با کمک معتمدین و جوانان متعهد محل، خود را برای یاری رساندن به مردم در شرایط جنگی آماده می‌کنند. کمیته‌های همتا در محلات برای رسیدگی به اموری چون روان‌سازی ترافیک و بازگشایی معابر، امداد و نجات فوری، شناسایی پناهگاه‌های امن، دیده‌بانی و گشت‌زنی در نقاط بی‌دفاع، کمک به پایداری فعالیت صنوف حیاتی مانند نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها، نظافت عمومی محله، تأمین اقلام غذایی برای نیازمندان، آموزش‌های عملی شهروندی و افزایش مهارت‌های مواجهه با بحران، و در نهایت کمک به بهداشت روان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تشکیل خواهند شد. در صورت اجرای صحیح و یکسان این امور و جلوگیری از محدود شدن کار هسته‌های مردمی به وظایف پلیسی، می‌توان به نقش مثبت این هسته‌ها در ایجاد شوراهای مستقل محلی در زمان صلح امیدوار بود. البته، هسته‌های همتا که از حمایت رسمی دولت برخوردارند و در کنار نهادهایی چون بسیج فعالیت می‌کنند، در کنار این تشکیلات دولتی، جمع‌های نوینی نیز از دل فعالان قدیمی محلی، دانشگاهیان، سمن‌های بومی، شورایاران موفق و... برخاسته‌اند. این گروه‌ها در شرایط بحرانی جنگ دوباره گرد هم آمده‌اند و با دیدگاهی علمی‌تر و بلندمدت‌تر، جلساتی را در شهرک اکباتان و محلات دیگر برای فعال‌سازی مشارکت‌های محلی و تدوین راهکارهایی برای ایجاد تشکل‌های اجتماعی با عقاید متنوع برگزار می‌کنند. همواره در طول تاریخ ایران، جمع‌های مردمی در محلات وجود داشته‌اند. گروه‌هایی مانند عیاران و لوطی‌های دوران قاجار که در زمان جنگ، قحطی و تنگدستی به یاری مردم فقیر شهرها می‌شتافتند و نقش آن‌ها توسط همه مردم، از فقیر و غنی، به رسمیت شناخته می‌شد. کاری که لوطی‌های جوان با رفتارهای جمعی خاص و هوشمندانه‌ای که برمی‌گزیدند، تعادلی را در جامعه ایجاد می‌کرد. آن‌ها جوانمردانی قابل احترام در محلات شهرهای قدیم بودند که از یک سو با بازاریان و حاکمان در ارتباط بودند و از سوی دیگر با مردم فقیر محلات. اگرچه نقشی رسمی نداشتند و در کتب تاریخی بیشتر به عنوان دزد، بیکار و حقه‌باز معرفی شده‌اند، اما با اخلاق پهلوانی در زورخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وقت می‌گذراندند و در هدایت اعتراضات و شورش‌های شهری نقش داشتند. روایت شده که آرمان آن‌ها داشتن شخصیتی مشابه قهرمانان شاهنامه بوده که شرح فداکاری‌هایشان را هر شب در پرده‌خوانی‌های قهوه‌خانه‌ها و پاتوق‌های شهر می‌شنیدند. آن‌ها به دلیل قدرت جذب مردمی‌شان، از قدرتی واقعی اما غیررسمی برخوردار بودند و در دوران بحران، همواره جانب مردم را می‌گرفتند. امروز در شرایط جنگی، اگرچه هیچ مقایسه‌ای بین این گروه‌های دیرین و نوپا قابل تصور نیست، اما در حوزه‌های تخصصی شهری، پویش‌هایی در حال شکل‌گیری هستند که به تدریج در این مجال به آن‌ها خواهیم پرداخت. اطمینان دارم که مردم ایران می‌توانند مسیرهای امن‌تر و عاقلانه‌تری را ترسیم کنند و در کنار تشکیلات موجود، به نوعی شکوفایی اجتماعی در سطوح غیردولتی و مردمی‌تر دست یابند، همان‌طور که در تمام کشورهای دیگر جهان، این گروه‌ها به شکل انجمن‌های محلی یا حرفه‌ای سال‌هاست شکل گرفته‌اند و برای مردم و به دست مردم، به فعالیت خود ادامه می‌دهند





