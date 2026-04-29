امیدواری نیمار برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و استقبال پرشور هواداران آرژانتینی

نیمار، ستاره‌ی فوتبال برزیل، بار دیگر ابراز امیدواری کرد که بتواند در جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی کشورش را همراهی کند. او در بازی اخیر سانتوس مقابل سن‌لورنزو با استقبال گرم هواداران آرژانتینی مواجه شد و از حمایت آن‌ها قدردانی کرد. سرمربی تیم ملی برزیل نیز آمادگی نیمار را برای حضور در جام جهانی مهم دانست.

نیمار ، ستاره‌ی فوتبال برزیل ، بار دیگر امیدواری خود را برای همراهی تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز کرد. این در حالی است که او در ترکیب اصلی تیم سانتوس در دیدار برابر سن‌لورنزو آرژانتین به میدان رفت و ۹۰ دقیقه کامل بازی کرد.

این مسابقه با نتیجه‌ی یک بر یک به پایان رسید. حضور نیمار پس از ۱۱ سال در خاک آرژانتین با استقبال پرشور هواداران سن‌لورنزو و علاقه‌مندان به فوتبال در این کشور همراه بود. او پس از پایان بازی، از محبت و تشویق‌های بی‌دریغ هواداران آرژانتینی قدردانی کرد و بیان داشت که چنین استقبالی را پیش از این در خارج از برزیل تجربه نکرده است.

نیمار با اشاره به اینکه هواداران سن‌لورنزو در طول بازی دست از تشویق برنداشتند، این حمایت را بسیار ارزشمند توصیف کرد. نیمار در مورد احتمال دعوت به تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: رویای هر بازیکنی حضور در جام جهانی است و امیدوارم با خواست خدا در این رویداد بزرگ حضور داشته باشم.

او همچنین پیش‌بینی کرد که در صورت صعود هر دو تیم برزیل و آرژانتین به مراحل پایانی، دیدار فینال بین این دو تیم بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود. کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، نیز اخیراً در مورد نیمار گفته است که نمی‌توان بازیکنی با این استعداد را نادیده گرفت. او تاکید کرده که نیمار یکی از بزرگترین استعدادهای نسل فعلی فوتبال برزیل است و توانایی تغییر سرنوشت بازی‌ها را در یک لحظه دارد.

با این حال، آنچلوتی تصریح کرده که آمادگی و شرایط بازیکنان در تصمیم‌گیری نهایی برای دعوت به تیم ملی اهمیت بیشتری دارد و در صورت آماده بودن نیمار و توانایی کمک به تیم، او قطعاً در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. نیمار فصل گذشته با عملکرد درخشان خود در سانتوس، با زدن ۱۱ گل و ارائه ۴ پاس گل، نقش مهمی در بقای این تیم در لیگ برتر برزیل ایفا کرد.

پس از پایان فصل، او برای ترمیم آسیب‌دیدگی زانو خود تحت عمل جراحی قرار گرفت. در فصل جاری، نیمار در ۱۱ بازی برای سانتوس به میدان رفته و در به ثمر رسیدن ۷ گل (۴ گل زده و ۳ پاس گل) نقش مستقیم داشته است. در صورت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، نیمار به اولین بازیکن برزیلی تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی بازی کرده است.

آخرین بازی او با پیراهن تیم ملی برزیل به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶ مهر ۱۴۰۲) در برابر اروگوئه در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ بازمی‌گردد که با شکست ۲ بر صفر سلسائو به پایان رسید. نیمار تاکنون در ۱۲۸ بازی برای تیم ملی برزیل به میدان رفته و با زدن ۷۹ گل و ارائه ۵۹ پاس گل، بهترین گلزن و پاسور تاریخ فوتبال برزیل محسوب می‌شود.

این آمار نشان‌دهنده‌ی تاثیرگذاری بی‌نظیر او در تیم ملی کشورش است و نشان می‌دهد که او همچنان یکی از مهم‌ترین بازیکنان فوتبال برزیل به شمار می‌رود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نیمار جام جهانی ۲۰۲۶ برزیل سانتوس سن‌لورنزو کارلو آنچلوتی فوتبال آرژانتین لیگ برتر برزیل

United States Latest News, United States Headlines