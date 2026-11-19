اینستاگرام با معرفی قابلیت جدید ویرایش استوری، محدودیت‌های قبلی را حذف کرد. کاربران می‌توانند تا ۱۵ دقیقه متن، موسیقی و استیکرها را بدون کاهش بازدید اصلاح کنند.

پلتفرم شبکه اجتماعی اینستاگرام ویژگی جدید و کاربردی‌ای را برای کاربران خود معرفی کرده است که عملاً روش تعامل با محتوای کوتاه‌مدت را تغییر می‌دهد. بر اساس اعلام رسمی، کاربران اکنون می‌توانند استوری‌های منتشر شده خود را تا ۱۵ دقیقه پس از آپلود ویرایش کنند. این قابلیت جدید، دیگر نیازی به حذف مجدد پست‌ها به دلیل اشتباهات کوچک املایی یا فراموش کردن افزودن موسیقی مناسب را از بین می‌برد و دغدغه اصلی کاربران را برطرف می‌سازد.

زمان‌بندی دقیق و شرایط ویرایش محتوا

آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام، روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر به طور رسمی این به‌روزرسانی را اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل جدید، پنجره زمانی مشخص و دقیقی به نام ۱۵ دقیقه برای انجام تغییرات در نظر گرفته شده است. این یعنی کاربران پس از ارسال استوری، تنها ۱۵ دقیقه فرصت دارند تا تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنند. پس از گذشت این مدت زمان مشخص، امکان ویرایش غیرفعال شده و پست نهایی خواهد شد. این محدودیت زمانی طراحی شده تا تعادل بین انعطاف‌پذیری کاربر و پویایی محتوای لحظه‌ای حفظ شود.

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جزئیات فنی و عناصر قابل تغییر در پست

این قابلیت جدید محدود به اصلاح متن نیست و طیف وسیعی از عناصر بصری و صوتی را پوشش می‌دهد. کاربران می‌توانند متن، موسیقی پس‌زمینه، استیکرهای اضافه شده و حتی نقاشی‌های دستی خود را در صورت نیاز اصلاح کنند. یکی از مهم‌ترین مزایای این ویژگی، حفظ تمام آمار و ارقام مرتبط با پست است. ویرایش محتوا منجر به از دست رفتن بازدیدها، لایک‌ها یا پاسخ‌های دریافتی نمی‌شود. این موضوع به معنای آن است که اگر اشتباهی در تایپ رخ دهد، لازم نیست از ابتدا شروع کنید و تمام تعاملات قبلی همچنان پابرجا باقی می‌ماند.

مکانیزم دسترسی به ابزار ویرایش استوری

فرآیند دسترسی به این قابلیت جدید بسیار ساده و کاربرپسند طراحی شده است. برای ویرایش استوری، کاربر باید ابتدا استوری منتشر شده خود را باز کند. سپس باید به گوشه پایین سمت راست صفحه توجه کرده و روی منویی که با سه نقطه کوچک نمایش داده می‌شود، کلیک نماید. پس از باز شدن منوی کشویی، گزینه‌ای با عنوان "ویرایش استوری" در دسترس خواهد بود که انتخاب آن اجازه اعمال تغییرات را می‌دهد. این رابط کاربری شفاف باعث شده تا حتی کاربران کم‌تجربه نیز به راحتی از این قابلیت استفاده کنند.

به‌روزرسانی استیکرها و ابزارهای خلاقیت

علاوه بر قابلیت ویرایش، اینستاگرام تغییرات دیگری را نیز در ابزارهای خلاقیت اعمال کرده است. پلتفرم فونت‌های جدید، رنگ‌های تازه و شکل‌های متنوعی را برای استیکرها معرفی کرده است. همچنین، روند انتخاب چندین عکس در یک استوری بهبود یافته و گزینه‌های جدیدی برای سفارشی‌سازی پس‌زمینه اضافه شده است. این تغییرات شامل جلوه‌های تار، ترکیب رنگ‌ها و گرادیان‌های مدرن است که به کاربران اجازه می‌دهد محتوای بصری جذاب‌تری تولید کنند. این به‌روزرسانی‌ها نشان‌دهنده تمرکز مستمر اینستاگرام بر ارتقای کیفیت تجربه کاربری و خلاقیت در تولید محتوا است.