امواج گرمای رکوردشکن در اروپا؛ هشدارهای اقلیمی و راهکارهای شهری

در ماه مه 2024، دماهای بی‌سابقه‌ای در بسیاری از شهرهای اروپا ثبت شد؛ کارشناسان به خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و ناآمادگی زیرساخت‌ها اشاره کردند و شهرها با ایجاد پناهگاه‌های اقلیمی و سبزسازی مسیر مقابله را انتخاب کرده‌اند.

آب و هوای امروز اروپا دیگر نشانه‌گر آن نسلی نیست که در آن بزرگ شدیم؛ دماهای غیرقابل‌قبولی که در ماه مه به اوج رسیدند، نشان می‌دهند زیرساخت‌ها و ساختمان‌های ما برای مواجهه با چنین شرایطی به‌طور جدی آماده نیستند.

سازمان هواشناسی فرانسه (متئو فرانس) گزارش داد که در بیش از ۳۵۰ ایستگاه هواشناسی، دمای جدیدی ثبت شده است؛ بالاترین مقدار ۳۷٫۱ درجه سانتیگراد در نزدیکی شهر اوگزور، در منطقه بیاریتز. در بریتانیا، برای دومین روز متوالی، رکورد گرم‌ترین روز ماه مه شکسته شد و در بخش‌هایی از لندن دما از مرز ۳۵ درجه عبور کرد.

مرکز پیش‌بینی وضع هوای WFY24 نیز اعلام کرد که ده‌ها پایتخت اروپایی با اختلافات دمایی بسیار بالاتر از متوسط تاریخی برای این زمان سال روبرو شده‌اند؛ لندن با افزایش ۱۶ درجه نسبت به میانگین ماه مه، پاریس با بیش از ۱۴ درجه، برلین با ۱۱ درجه، لیسبون و مادرید با افزایش ۱۰ درجه، و اسلو که با ۱۸ درجه، سه درجه گرم‌تر از میانگین خود تجربه می‌کند. تحولات علمی تأکید می‌کند که این موج‌های گرمایی، اثر واضح تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند.

فریدریکه اوتو، استاد علوم اقلیمی در کالج امپریال لندن، سال‌های اخیر را با نمونه‌ای از دماهایی توصیف می‌کند که حتی در اوج تابستان هم به ندرت مشاهده می‌شد؛ دیده شدن ۳۵ درجه در بهار بریتانیا نشانگر این تحول است. او هشدار می‌دهد که تا زمانی که انتشار گازهای گلخانه‌ای به سطح صفر خالص نرسد، رکوردهای دمایی جدید به‌دست‌آید و زیرساخت‌های فعلی، که برای چنین شوک‌های حرارتی طراحی نشده‌اند، با خطر جدی مواجه می‌شوند.

پیش‌بینی‌های سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا (C3S) و مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان‌برد هواشناسی (ECMWF) نشان می‌دهد تابستان ۲۰۲۶ تحت تأثیر الگوی ضعیف فشار جوی قرار خواهد گرفت؛ این پدیده باعث کاهش سرعت بادها و بروز روزهای آفتابی و ایستایی می‌شود که دماهای فصلی را بالاتر از میانگین می‌برد. در کنار این، انتظار بارش کمتر در شرق اروپا و خطر ترکیب گرما با خشکسالی در جنوب قاره، آتش‌سوزی‌های گسترده از پرتغال تا یونان و در نهایت سیلاب‌های ناگهانی در پاییز پیش‌بینی می‌شود.

به ازای هر درجه افزایش دما، رطوبت جو تا هفت درصد افزایش می‌یابد که می‌تواند به بارش‌های سنگین‌تر منجر شود. شهرها به‌ویژه زیر تأثیر اثر جزیره گرمایی شهری قرار گرفته‌اند؛ بتون و آسفالت حرارت را جذب می‌کند و دمای محیط را در منطقه‌های مسکونی بالا می‌برد. در واکنش، شهرهای اروپایی اقدام به ایجاد پناهگاه‌های اقلیمی می‌کنند؛ در بارسلون چهارصد مکان عمومی از جمله کتابخانه‌ها و مراکز ورزشی برای ارائهٔ تهویه و آب رایگان در اختیار مردم قرار دارد.

پاریس نیز با تبدیل خیابان‌های گرم‌گیر به واحه‌های سبز، کاشت بیش از یکصد هزار درخت و نصب جعبه‌گل‌های شهری، سعی در کاهش اثرات گرما دارد. کارشناسان تأکید دارند که اطلاع‌رسانی دربارهٔ هشدارهای گرمایی، مراقبت از سالمندان و عدم اعتماد به خنک‌سازی شبانه، بخش‌های ضروری برنامه‌ریزی پیشگیرانهٔ مقابله با گرماست





