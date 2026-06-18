رئیسجمهورهای ایران و آمریکا پس از ماهها مذاکرات پنهان، تفاهمنامه ۱۴ بندی را در کاخ ورسای و در حضور رئیسجمهور فرانسه امضا کردند. این توافق که دو نسخه فارسی و انگلیسی دارد، مراحل پایانی گفتوگوهای پیچیده را نشان میدهد.
در رویداد مهمی درameterهای بینالمللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پس از طولانیترین مذاکرات در تاریخ روابط دو کشور، تفاهمنامهای ۱۴ بندی را امضا کردند.
این مراسم در دفتر ریاست جمهوری ایران و در حضور کزین فرانسوی، امانوئل مکرون، در کاخ ورسای به وقوع پیوست. بر اساس گزارشها، کلامی که پزشکیان امضا کرد شامل امضای پیشین ترامپ بود که نشان میدهد متن در دو طرف قبلاً رد و بدل شده و نیازمند امضای نهایی طرف مقابل بود. همچنین تأیید شد که توافقنامه در دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است.
این Agreement historique که در بدو امضا توسط دو رئیسجمهور ثبت شد، مراحل پایانی یک مذاکرهی طولانی و پیچیده را رقم زد
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