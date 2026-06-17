امضای یادداشت تفاهم ایران‑آمریکا در ژنو؛ شِکستن دیپلماتیک و راهیابی به مذاکرات ۶۰ روزه

در ژنو، نمایندگان ایران و آمریکا به توافقی ۱۴ مادهای دست یافتند که شامل پایان فوری جنگ، رفع تحریمها، بازگرداندن تردد تجاری و طرح بازسازی اقتصادی با بودجهٔ ۳۰۰ میلیارد دلاری میشود.
در تاریخ ۱۹ ژوئن امسال، دو نمایندهٔ عالیرتبهٔ ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس، مراسم رسمی امضای یک یادداشت تفاهم را برگزار کردند.
این اقدام که با حضور محمدباقر قالیباف، مسئول هیات مذاکرهکنندهٔ ایران، و جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، صورت گرفت، نقطهٔ عطفی در روابط دیپلماتیک دو کشور محسوب میشود. بر اساس پیشنویس ۱۴ مادهای که به دست خبرگزاری بلومبرگ رسیده است، هر دو طرف متعهد به پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبههها شدند و اعلام کردند که هیچگونه اقدام خصمانه یا تهدیدی علیه یکدیگر انجام نخواهند داد.
این تعهدات شامل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، خودداری از مداخله در امور داخلی و آغاز مذاکرات صلحآمیز به مدت شصت روز با امکان تمدید متقابل میشود. علاوه بر این، ایالات متحده پس از امضای یادداشت، بهسرعت محاصرهٔ دریایی را لغو کرده و قول داد که در مدت حداکثر سی روز، تردد کشتیهای تجاری در خلیج فارس را به سطح پیش از جنگ بازگرداند؛ در عین حال، ایران نیز متعهد شد موانع فنی و مینهای دریایی را حذف کرده و مسیرهای تجاری خلیج فارس‑دریای عمان را باز کند
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