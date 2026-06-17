اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای دیجیتال تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا خبر داد و گفت که این تفاهم‌نامه بر خاتمه جنگ در لبنان متمرکز است. وی همچنین از آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها طی ۶۰ روز آینده خبر داد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده خبر داد. وی اعلام کرد که این تفاهم‌نامه به صورت دیجیتال و با امضای روسای جمهور دو کشور نهایی شده است و احتمالاً در همین لحظه امضاها انجام شده است.

بقایی با اشاره به اینکه متن تفاهم‌نامه رسماً نهایی شده و امضاها صورت گرفته، گفت: این تفاهم‌نامه که در اسلام‌آباد تنظیم شده بود، اکنون به مرحله اجرا رسیده است و نقض آن برای هر طرف هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه افزود: قرار بود تیم‌های مذاکره‌کننده برای مراسم امضا به ژنو سفر کنند، اما با توجه به امضای دیجیتال، این سفر لغو و مراسمی در سوئیس برگزار نخواهد شد.

وی تأکید کرد که تمام موارد مطرح شده در این تفاهم‌نامه از قبل توسط مسئولان ایرانی بیان شده بود و هیچ نکته پنهانی وجود ندارد. بقایی با اشاره به بند اول یادداشت تفاهم که سه بار در آن نام لبنان آمده، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حمایت از دوستان خود تأکید داشته و آتش‌بس و پایان جنگ در لبنان برای ایران به اندازه مسائل داخلی اهمیت دارد.

احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است. بقایی با هشدار نسبت به چالش‌های پیش رو گفت: امضای این تفاهم‌نامه به معنای فراموشی گذشته نیست و درس‌هایی که به بهای گزاف آموخته‌ایم را از یاد نخواهیم برد. اکنون کار دشوارتر از قبل است، زیرا اجرای توافقات بین‌المللی همواره سخت‌تر از تدوین آنهاست، به ویژه با طرف‌هایی که به تعهدات خود پایبند نیستند.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی با حمایت مردم و توکل بر خدا به متنی دست یافته که منافع کشور را تأمین می‌کند، اما از این پس باید مراقب اجرای آن بود تا طرف مقابل مجبور به پایبندی به تعهداتش شود. بقایی همچنین اعلام کرد که ظرف ۶۰ روز آینده مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها آغاز خواهد شد و در صورت لزوم این زمان تمدید می‌شود.

وی تأکید کرد که مذاکرات منحصراً به این دو موضوع محدود خواهد بود و تصمیم حکیمانه جمهوری اسلامی این بود که در این مرحله بر خاتمه جنگ متمرکز شود





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