شش کشور شورای همکاری خلیج فارس توافقنامه راه‌آهن مشترک را امضا کردند. همزمان، دونالد ترامپ با نخست‌وزیر قطر برای مذاکره بر سر آتش‌بس با ایران دیدار خواهد کرد.

شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در روز یکشنبه بیست‌وهفتم اکتبر دو هزار و بیست و چهار، با هدف ایجاد زنجیره حمل‌ونقل زمینی قدرتمند، توافق‌نامه‌ای کلیدی برای اجرای پروژه بزرگ شبکه راه‌آهن مشترک به طول دو هزار و صد و هفده کیلومتر در شهر منامه امضا کردند. این رخداد در شرایطی رقم می‌خورد که ناآرامی‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری‌های نظامی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید کرده و تجارت منطقه‌ای را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

جزئیات فنی و تاریخی پروژه راه‌آهن

این شبکه ریلی که با هدف اتصال کامل کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان طراحی شده است، نقش حیاتی در جابه‌جایی مسافر و کالا ایفا خواهد کرد. اگرچه این طرح از سال دو هزار و نه به تصویب رسیده بود و هدف اولیه تکمیل آن تا سال دو هزار و هجده تعیین شده بود، اما تأخیرات طولانی‌مدت ناشی از کاهش قیمت نفت در سال دو هزار و چهارده، مشکلات تأمین مالی، اختلافات سیاسی و همه‌گیری کرونا اجرای آن را به تاخیر انداخت. مقام‌های شورا اعلام کرده‌اند که تاکنون حدود پنجاه و شش درصد از این پروژه تکمیل شده است.

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تحلیل موقعیت دیپلماتیک و دیدار کاخ سفید

همزمان با این تحولات منطقه‌ای، دفتر ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در روز دوشنبه بیست‌وهشتم اکتبر دو هزار و بیست و چهار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در کاخ سفید دیدار خواهد داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که محور اصلی این گفت‌وگوهای پشت درهای بسته، تلاش برای دستیابی به آتش‌بس جدید و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز پیش از دیدار ترامپ با نخست‌وزیر قطر به صورت جداگانه با او ملاقات خواهد کرد.

موانع دیپلماتیک و هشدارهای نظامی

با وجود نقش میانجیگرانه قطر در هفته‌های اخیر و گفت‌وگوی تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با ترامپ برای کاهش تنش‌ها، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که مذاکرات پیشرفت چندانی نداشته و دستیابی به توافق در آینده نزدیک محتمل نیست. دونالد ترامپ نیز هشدار داد که اگر مذاکرات به توافقی محکم منجر نشود، احتمال صدور دستور حملات جدید علیه ایران وجود دارد و آمریکا اهداف زیرساختی بیشتری از جمله پل‌ها را شناسایی کرده است.

تشویق میراث موسیقایی ایران در خارج از کشور

در حوزه فرهنگی، سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، شامگاه ششم نوامبر در مراسمی در دانشگاه استنفورد به عنوان برگزیده شانزدهمین دوره جایزه بیتا برای هنرهای ایرانی مورد تقدیر قرار گرفت. دانشگاه استنفورد در معرفی این هنرمند بر نقش برجسته او در حفظ و گسترش موسیقی محلی و فرهنگ ایرانی تأکید کرده و اشاره کرده است که سیما بینا بخش بزرگی از زندگی حرفه‌ای خود را صرف گردآوری و ثبت میراث موسیقی نواحی مختلف ایران کرده است.

گزارش‌های امنیتی و انفجار در جزیره قشم

رسانه‌های حکومتی ایران در شامگاه یکشنبه هفدهم آبان از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم خبر دادند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با اشاره به شنیده شدن صدای چهار انفجار در این جزیره اعلام کرد که به نظر می‌رسد نقاطی در جزیره مورد اصابت قرار گرفته باشد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت تنگه هرمز همچنان پابرجاست.