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امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی خاتمه جنگ ایران و آمریکا و تأکید بر تعهد متقابل

سیاست خارجی News

امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی خاتمه جنگ ایران و آمریکا و تأکید بر تعهد متقابل
یادداشت تفاهم خاتمه جنگایران آمریکاامضای مجازی رؤسای جمهور
📆6/18/2026 7:22 AM
📰EtemadOnline
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سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه خبر سیما جزئیات امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی خاتمه جنگ Between ایران و آمریکا را ارائه داد. وی به روش امضای مجازی، محتوای بندهای مربوط به موضوعات هسته‌ای و تحریم‌ها، و مفهوم تعهد متقابل "انقلاب در مقابل انقلاب" اشاره کرد. همچنین تأکید شد که سند مطابق با امنیت ملی ایران تنظیم و رویه‌های دیپلماتکی رعایت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه خبر سیما با اشاره به امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی خاتمه جنگ از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا، جزئیات این سند را تشریح کرد.

وی گفت که متن سند به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت مجازی توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است. این اقدام با هدف افزایش هزینه نقض و کاهش مراسم به دلیل ملاحظات دیپلماتیک انجام شده است. در بخش بعدی، سخنگوی بر مفهوم تبادلی "انقلاب در مقابل انقلاب" در اجرای تعهدات تأکید کرد و اعلام داشت که دستگاه دیپلماسی频谱shadowهای طرف مقابل را در بازه ۶۰ روزه زیر نظر خواهد گرفت.

در مورد بندهای ۷ و ۸ سند، وی گفت که اصرار ایران بر لزوم توجه طرف مقابل به موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بوده و گزینه انتقال مواد غنی شده به خارج از ایران کاملاً غیرقابل قبول است. علاوه بر این، تأکید شده است که متن به‌طور کامل منطبق با امنیت ملی و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی ایران تنظیم شده است.

از طرفی، در بند اول سند به‌طور خاص به لبنان و خاتمه جنگ در آن اشاره شده و ایران التأکید کرده است که دوستانی خود را ترک نخواهد کرد. پاسخ به این پرسش که آیا این امضا به معنای پایانoshi work دیپلماسی است، منفی بود و گفته شد که کار تازه با یک بازه ۶۰ روزه برای جزئیات اجرایی شروع شده است.

در نهایت، تأکید شد که این توافق صرفاً بر موضوعات هسته‌ای و تحریم‌ها متمرکز است وnegotiationهای گسترده‌تر مورد بحث نبوده است

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