آیرلانگا هارتارتو وزیر اندونزی اعلام کرد توافق جدید با اتحادیه اروپا تجارت را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و تعرفه‌های آمریکا نقش مهمی در این توافق ایفا کرده است.

آیرلانگا هارتارتو ، وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی، تأکید کرد که تعرفه‌های گسترده آمریکا عامل مهمی در نزدیکی دیپلماتیک جاکارتا و بروکسل بوده است. این مقام ارشد اندونزی در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفت که توافق تجاری حاصل‌شده پس از یک دهه مذاکره، مبادلات کالا را ظرف سه سال آینده به میزان ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. این توافق روز شنبه در شهر بروکسل امضا شد و نشان‌دهنده تحولات عمیق در روابط اقتصادی دو طرف است.

تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر توافق اندونزی و اروپا

وزیر اقتصاد اندونزی صراحتاً بیان کرد که مذاکرات موازی با ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ، فشار لازم را برای نهایی‌سازی قرارداد با اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. ترامپ دو روز پیش از توافق سیاسی ژوئیه ۲۰۲۵، تعرفه ۱۹ درصدی بر کالاهای اندونزی را اعلام کرده بود. این اقدام آمریکا همزمان با پیشنهاد واشنگتن برای اعمال تعرفه بر ۱۴ شریک تجاری بزرگ از جمله اتحادیه اروپا و اندونزی رخ داد که جاکارتا را به سمت توافق سریع‌تر با بروکسل هدایت کرد.

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مقایسه ارزش‌ها نشان می‌دهد تجارت کالا میان دو طرف سال گذشته به ۲۸.۹ میلیارد یورو رسیده است. هارتارتو با اشاره به تفاوت ساختاری محصولات، اقتصادهای دو طرف را مکمل نه رقیب خواند. این دیدگاه نشان می‌دهد که تنوع تولیدات امکان برآورده کردن نیازهای متقابل را فراهم کرده و مسیر رشد دوجانبه را هموار ساخته است.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و رویدادهای آینده اندونزی

وزیر اندونزی در خصوص رویدادهای پیش‌رو ابراز امیدواری کرد که همایش "نیو آسیا فوروم" در بالی منجر به قراردادهایی به ارزش حداکثر ۳۰ میلیارد دلار شود. این هدف برای کل منطقه تعیین شده اما صندوق ثروت ملی دانانتارا انتظار دارد ۴۰ تا ۵۰ درصد از این سرمایه‌ها به اندونزی اختصاص یابد. دولت جاکارتا قصد دارد با برگزاری همایش‌های مشترک با اتحادیه اروپا، جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

همزمان با این تلاش‌ها، اندونزی در مسیر پیوستن به سازمان او‌ای‌سی‌دی تا سال ۲۰۲۸ گام برمی‌دارد. ماتیاس کورمان از او‌ای‌سی‌دی گزارش‌هایی درباره توسعه صنعت نیمه‌رسانا و نیاز به رشد ۵.۸ درصدی سالانه تا سال ۲۰۴۵ ارائه داد. این نرخ رشد برای تبدیل شدن به کشور با درآمد بالا ضروری است هرچند روند فعلی نشان‌دهنده کاهش به ۳.۵ درصد است.

آمادگی اندونزی برای مقررات محیط زیستی اروپا

از تاریخ ۳۰ دسامبر، مقررات یودیار شرکت‌ها را ملزم به اثبات عدم جنگل‌زدایی پس از سال ۲۰۲۰ برای صادرات روغن نخل، قهوه و کاکائو می‌کند. هارتارتو اعلام کرد اندونزی آماده رعایت این قوانین است اما درخواست دارد گواهینامه "روغن نpalay پایدار اندونزی" به عنوان ابزار تحقق الزامات پذیرفته شود. این درخواست همچنان در مرحله بررسی نهایی قرار دارد.

وزیر هارتارتو در مورد هشدارهای ام‌اس‌سی‌آی مبنی بر تنزل رتبه اندونزی از وضعیت "در حال رشد" به "مستقل" ابراز تردید کرد. او رشد ۵.۴۵ درصدی اقتصاد را در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ شاهد بوده و وضعیت داخلی را بهتر از هشدارهای شاخص‌های سهام می‌داند. تصمیم نهایی درباره رتبه‌بندی تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ اتخاذ خواهد شد.