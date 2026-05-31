پس از اعتراضات گسترده، دولت آمریکا در سیاست محدود کردن دسترسی به اقامت دائم یا گرین‌کارت عقب‌نشینی کرده و مقررات جدید را که در آن متقاضیان باید عمدتاً از خارج درخواست دهند، به صورت موردی اعمال خواهد کرد. این اقدام با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و نمایندگان دموکرات همراه بوده و در GREjk میان با نیمه‌تعطیلی دولت نیز همراه شد.

وزارت امنیت داخلی این کشور در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده که مقررات جدید که اینکه متقاضیان گرین‌کارت باید عمدتاً از خارج از ایالات متحده درخواست دهند، در نهایت شامل همه متقاضیان نخواهد شد و به جای آن "به صورت موردی" اعمال می‌گردد. این وزارتخانه توضیح داد که هدف از این مقررات صرفاً یادآوری به افسران مهاجرتی برای استفاده از اختیارات تشخیصی خود بوده تا بتوانند تصمیم بگیرند که آیا متقاضی ملزم به ترک آمریکا برای ثبت درخواستش است یا خیر.

هفته گذشته، سرویس شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) اعلام کرده بود که متقاضیان گرین‌کارت از این پس باید درخواست خود را عمدتاً از خارج از خاک آمریکا ارسال کنند و نباید هنگام ارائه درخواست در داخل کشور باشند. طبق آن طرح، تنها در "شرایط فوق‌العاده" استثناهایی در نظر گرفته می‌شد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، ایالات متحده سالانه بیش از یک میلیون گرین‌کارت صدور می‌کند و بیش از نیمی از متقاضیان هنگام درخواست در آمریکا حضور دارند.

زک کاهلر، سخنگوی USCIS، در هفته گذشته گفت که افراد غیرمهاجر مانند دانشجویان، کارگران موقت یا گردشگران برای مدت محدود و با هدف مشخص وارد آمریکا می‌شوند و پس از آن باید کشور را ترک کنند. او افزود: "سفر آنها نباید به عنوان نخستین گام در روند دریافت گرین‌کارت تلقی شود.

" سخنگو توضیح داد که مقررات جدید برای جلوگیری از این مسئولیه که پس از رد درخواست گرین‌کارت، افراد به صورت غیرقانونی در آمریکا بمانند و نهادهای مهاجرتی مجبور به شناسایی و اخراج آنها شوند، تدوین شده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دفاتر حقوقی این طرح را به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند.

چوی گارسیا، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، این اقدام را "پوچ و بی‌رحمانه" توصیف کرد و警告 گفت: "این مقررات هزاران مهاجر قانونی از جمله همسران شهروندان آمریکایی را مجبور خواهد کرد خانه، خانواده و شغل خود را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ترک کنند تا بتوانند گرین‌کارت خود را خارج از ایالات متحده دریافت کنند.

" رئیس جمهور آمریکا بر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به عنوان یکی از محورهای اصلی ریاست جمهوری خود تأکید کرده و در جریان کارزار انتخاباتی وعده داده بود که میلیون‌ها مهاجر فاقد مدرک معتبر را اخراج خواهد کرد. برخورد سختگیرانه نهادهای آمریکایی در بازداشت و اخراج مهاجران، موج‌های متعددی از انتقاد و اعتراض را در این کشور برانگیخته است.

دولت آمریکا با این مقررات مسیر دریافت گرین‌کارت را دشوارتر کرده و کسانی که می‌خواهند اقامت دائم دارند باید درخواست خود را عمدتاً در کشور مبدأ ارائه دهند. این موضوع شامل پزشکان، استادان دانشگاه و تاجران نیز می‌شود. اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره برخورد دولت با مهاجران حتی به توقف بخشی از بودجه و به نوعی نیمه‌تعطیلی دولت نیز انجامیده است. با این حال، بعید است این وضعیت در کوتاه‌مدت تغییری در سیاست مهاجرتی ایجاد کند.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و همسرش میشل پس از کشته شدن الکس پرِتی، یک پرستار ۳۷ ساله در مینیاپولیس، در بیانیه‌ای نوشتند که اکنون موضوع دفاع از حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت ترامپ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ضمن این، طرح جمهوری‌خواهان آمریکا درباره هزینه هزار دلاری درخواست پناهندگی نیز مطرح است. دولت کانادا هم تسهیل شرایط تمدید حضور ایرانیان دارای ویزا و اقامت موقت در این کشور را تا اسفندماه سال ۱۴۰۳ تمدید کرده است.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵ هزار پناهجو از جنوب مکزیک در مسیر ۳ هزار کیلومتری با پای پیاده به سمت آمریکا در حرکت هستند. در حوزه‌های دیگر، رکورد اعطای تابعیت در آلمان که در سال ۲۰۲۴ ثبت شده بود، ممکن است در سال ۲۰۲۵ دوباره شکسته شود. در شیلی، اقدام رئیس جمهور راست افراطی برای موظف کردن نهادهای درمانی به ارائه اطلاعات مهاجران، خود دولت را خشمگین کرده است





