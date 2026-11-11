امریکا و اسرائیل تاکنون شاهد تولید ۵۰ موشک بالستیک ماهیانه ایران هستند

بلومبرگ گزارش داد که با وجود حملات هوایی، ایران هنوز حدود ۱،۷۰۰ موشک بالستیک و هزاران پهپاد تهاجمی تولید می‌کند. این توانایی می‌تواند در پایان جنگ تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد

به گزارش روزنامه بلومبرگ، در میان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، ایران همچنان توانایی تولید حدود پنجاه موشک بالستیک در هر ماه را حفظ کرده است؛ معادل تقریباً نیمی از ظرفیت پیش از کشمکش. این گزارش، که در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان منتشر شد، بر این باور است که ایران حداقل هزار و هفتصد موشک بالستیک در ذخیره دارد.

قابلیت تولید موشک در میان حملات هوایی

مشاهدات اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی نشان می‌دهد که تولید موشک ایران با کاهش شدید مواجه شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از خط تولید فعال است. این مستندسازی، بر این باور است که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، ایران می‌تواند ذخایر قابل‌توجهی را دوباره تأمین کند.

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نقش دربسته‌های دفاعی و به‌روزرسانی درگاه‌های موشکی

وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، میانه‌سفر اعلام کرد بیش از هشتاد درصد زیرساخت صنعتی هسته‌ای ایران تخریب شده است. این آمار، در حالی بیان شده است که نظام موشکی ایران برای جایگزین‌کردن موشک‌های مصرف‌شده در دست کم باقی مانده است.

پوشش خبری، ارزیابی‌هایی از سیا و دیگر ادارات اطلاعاتی را به عهده گرفته است که بر این باور است ایران هنوز هزاران پهپاد تهاجمی از نوع شاهد در اختیار دارد. این تخمین‌ها درحالی می‌باشد که شمار دقیق ذخایر هنوز مطمئن نیست.

تاثیر اقتصادی محاصره و تخمین‌های ذخایر موشک

بلومبرگ اکونومیکس بیان کرده است که از آغاز جنگ، بیش از شش هزار موشک در منطقه شلیک شده است؛ که حداقل هزار موشک رهگیر پاتریوت PAC-3 را به هدر برهاند. هر یک از این موشک‌ها، حدود چهار میلیون دلار هزینه دارد و ظرفیت سالیانه تولید آنها حدود ۶۵۰ فروند است.

بر اساس برآوردهای اسراییل، ایران پیش از جنگ حدود ۲،۵۰۰ موشک بالستیک در دست داشت. این مقادیر همراه با تخمین‌های وبلاگین جیم لمسون، می‌تواند نشان دهنده تنها حدود دو هزار و دوصد فروند شلیک از سوی ایران باشد.

دوران آینده: ذخایر و تحویل تسلیحات خارجی

گزارش آن هم‌راستا با همان زمان، اعلام کرده که ایران در دسترس 70 درصد ذخایر موشک پیش از جنگ است. این اطلاعات، از تاسیساتی بود که توسط سپاه پاسداران منتشر شد و شامل "شهر موشکی" زیرزمینی و تعهداتی نسبت به گسترش تولید است.

در عین حال، گزارش‌های مقامات غربی به مذهب تسلیحات تهاجمی از روسیه اشاره دارند، اگرچه دقیقاً مشخص نکرده‌اند چه نوعی و چه تعداد. این عوامیل، نتیجه قابل توجهی برای توان نظامی ایران در طول جنگ می‌تواند باشند.