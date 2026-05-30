وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، اعلام کرد که تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، با وجود پایان یافتن نقشش بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، همچنان در سیاستگذاری آمریکا درباره سوریه و عراق نقش مهمی ایفا خواهد کرد. روبیو باراک را یکی از طرفهای اصلی گفتوگو درباره سوریه و دستی معتمد و کلیدی در امور عراق توصیف کرد و گفت او نهتنها در مقام سفیر آمریکا در ترکیه، بلکه در پیشبرد همکاری راهبردی دولت پرزیدنت ترامپ با دولت سوریه و آغاز همکاری با دولت جدید عراق نیز نقشی حیاتی خواهد داشت.
روبیو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، باراک را یکی از طرفهای اصلی گفتوگو درباره سوریه و دستی معتمد و کلیدی در امور عراق توصیف کرد و گفت او نهتنها در مقام سفیر آمریکا در ترکیه، بلکه در پیشبرد همکاری راهبردی دولت پرزیدنت ترامپ با دولت سوریه و آغاز همکاری با دولت جدید عراق نیز نقشی حیاتی خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا در این پیام تأکید کرد که باراک عضو ضروری از تیم رئیسجمهوری است، از اعتماد کامل برخوردار است، و با پشتیبانی کامل وزارت خارجه آمریکا فعالیت میکند
