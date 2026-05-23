معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش‌های برگزاری امتحانات دانش‌آموزان، تصمیم بر این شد که امتحانات نوبت دوم دانش‌آموزان به صورت غیرحضوری برگزار شود تا دانش‌آموزان با تلاش بیشتر، سطح علمی خود را افزایش دهند و میزان یادگیری کاهش یافته در امتحانات مجازی جبران شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم توجه به شرایط آموزش مجازی دانش‌آموزان گفت: با وجود اهمیت آموزش حضوری و ارتقای کیفیت علمی، امتحانات نیم‌سال دوم تحصیلی با در نظر گرفتن شرایط موجود، به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

فتاح محمدی شنبه ۲ خرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های برگزاری امتحانات دانش‌آموزان، افزود: با توجه به شرایط جنگی و برای حفاظت از جان دانش‌آموزان، فضاهای آموزشی دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تعطیل و آموزش مجازی شد که در ارتقای کیفیت آموزشی بی‌تاثیر نبوده است. وی ادامه داد: با هدف جبران افت تحصیلی ناشی از آموزش‌های مجازی، تصمیم بر این شد که امتحانات نوبت دوم دانش‌آموزان به‌صورت حضوری برگزار شود تا دانش‌آموزان با تلاش بیشتر، سطح علمی خود را افزایش دهند و میزان یادگیری کاهش یافته در امتحانات مجازی جبران شود اما اخیراً مسائلی از سوی والدین و دانش‌آموزان مطرح شده و البته در بسیاری از استان‌ها نیز مصوب شده که این امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار شود.

به گزارش ایسنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به رویه‌ای که در برخی استان‌ها اعلام شده، سیستم مدیریتی استان ما نیز با در نظر گرفتن انصاف و دلسوزی برای دانش‌آموزان، اینطور تصمیم گرفته است که اگر آموزش‌ها مجازی بوده، امتحانات نیز به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد





