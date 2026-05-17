امتحانات پایههای هفتم تا دهم با مجوز شورای تأمین هر استان از ۹ خردادماه بهصورت حضوری یا غیرحضوری برگزار خواهد شد. در مقاطع ابتدایی، ارزشیابیهای تحصیلی و تربیتی دانشآموزان همانند سنوات گذشته انجام میشود، با این تفاوت که ارزشیابی پایه ششم امسال نیز مانند پنج پایه قبل بهصورت تکوینی برگزار خواهد شد. در دوره متوسطه اول و بخشی از متوسطه دوم، یعنی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، اختیار نحوه برگزاری آزمونها به استانها تفویض شده است. در صورتی که شورای تأمین استانها به این جمعبندی برسند که امکان برگزاری آزمونها به صورت حضوری وجود دارد، اصل بر برگزاری حضوری امتحانات خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمگیری درباره شیوه برگزاری بهصورت غیرحضوری انجام میشود. نتایج امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم حدود ۶۰ درصد از سوابق تحصیلی مؤثر در کنکور سراسری را تشکیل میدهد، بنابراین این آزمونها از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. برنامهریزی آموزش و پرورش بهگونهای است که با فراهم شدن شرایط مناسب، امتحانات دانشآموزان در فضایی آرام و با رعایت کامل استانداردهای آموزشی برگزار شود. با این حال، امتحانات نهایی فعلاً به تعویق افتاده است و زمان دقیق برگزاری آنها پس از عادی شدن شرایط اعلام خواهد شد. در صورت اعلام رسمی آتشبس، عادی شدن وضعیت و ترک مخاصمه، آموزش و پرورش حدود ۱۵ روز پس از اعلام شرایط عادی، زمان برگزاری امتحانات نهایی را اعلام و مقدمات اجرای آن را فراهم خواهد کرد.
در صورتی که شورای تأمین استانها به این جمعبندی برسند که امکان برگزاری آزمونها به صورت حضوری وجود دارد، اصل بر برگزاری حضوری امتحانات خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمگیری درباره شیوه برگزاری بهصورت غیرحضوری انجام میشود. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نتایج امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم حدود ۶۰ درصد از سوابق تحصیلی مؤثر در کنکور سراسری را تشکیل میدهد، بنابراین این آزمونها از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
